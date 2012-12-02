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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Пескара
Наполи - Пескара: обзор матча 02 декабря 2012
Наполи
02.12.2012, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 15 тур
5 : 1
Завершен
Пескара
9'
Г. Инлер
15'
М. Гамшик
58'
Э. Кавани (П)
63'
Э. Кавани
78'
Г. Инлер
18'
Б. Бьярнасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Пескара
85'
Желтая карточка
С. Романьоли
Желтая карточка
К. Суньига
83'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
П. Каннаваро
81'
ГОЛ! 5:1!
Г. Инлер
78'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Л. Инсинье
76'
75'
Замена
М. Нильсен
️️️️
Э. Ромуло Тоньи
70'
Желтая карточка
Д. Занон
Замена
Б. Джемаили
️️️️
А. Гамберини
69'
67'
Замена
Э. Аббрускато
️️️️
А. Вукушич
65'
Замена
М. Капуано
️️️️
В. Вайсс
ГОЛ! 4:1!
Э. Кавани
Пас отдал
М. Гамшик
63'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Э. Кавани
58'
57'
Красная карточка
А. Боккетти
Желтая карточка
В. Бехрами
39'
18'
ГОЛ! 2:1!
Б. Бьярнасон
Пас отдал
Д. Занон
ГОЛ! 2:0!
М. Гамшик
15'
ГОЛ! 1:0!
Г. Инлер
Пас отдал
Л. Инсинье
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
40
Эугенио Ромуло Тоньи
ОП
7
Владимир Вайсс
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
77
Анте Вукушич
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Пескара
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
5
Лука Берардоччо
ЦП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
4-4-1-1
16
Де Санктис
5
Гамберини
28
Каннаваро
3
Бритос
27
Место
18
Суньига
88
Инлер
85
Бехрами
17
Гамшик
10
Инсинье
10
Кавани
4-1-4-1
1
Перин
2
Занон
6
Романьоли
88
Терлицци
15
Боккетти
40
Ромуло Тоньи
7
Вайсс
34
Касчионе
8
Бьярнасон
32
Модесто
77
Вукушич
5
Гамберини
21
Джемаили
21
Джемаили
5
Гамберини
28
Каннаваро
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
28
Каннаваро
10
Инсинье
11
Варгас
11
Варгас
10
Инсинье
7
Вайсс
19
Капуано
19
Капуано
7
Вайсс
40
Ромуло Тоньи
5
Нильсен
5
Нильсен
40
Ромуло Тоньи
77
Вукушич
9
Аббрускато
9
Аббрускато
77
Вукушич
Остались в запасе
Наполи
Пескара
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
5
Лука Берардоччо
ЦП
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
10
Данило Соддимо
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
Остались в запасе
5
Лука Берардоччо
ЦП
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
10
Данило Соддимо
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча Наполи - Пескара
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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