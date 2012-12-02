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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Черноморец
Волынь - Черноморец: обзор матча 02 декабря 2012
Волынь
02.12.2012, воскресенье, 17:30
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Черноморец
34'
Э. Бакай
80'
А. Минейро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Черноморец
90'
Замена
К. Вангели
️️️️
Ф. Джа Джедже
Желтая карточка
С. Симинин
89'
84'
Замена
А. Диденко
️️️️
И. Бобко
Замена
В. Прындета
️️️️
С. Пилипчук
81'
80'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Минейро
Желтая карточка
С. Пилипчук
79'
Замена
Е. Павлов
️️️️
П. Занев
79'
Желтая карточка
Д. Суботич
75'
71'
Желтая карточка
Е. Зубейко
62'
Желтая карточка
Ф. Джа Джедже
Замена
А. Шеун Овоникоко
️️️️
Э. Бикфалви
60'
Желтая карточка
В. Аржанов
48'
45'
+2
Желтая карточка
Э. Бакай
34'
ГОЛ! 0:1!
Э. Бакай
Пас отдал
И. Бобко
19'
Желтая карточка
А. Минейро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
1
Максим Старцев
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
17
Владимир Аржанов
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
31
Душан Савич
АП
31
Даниэль Суботич
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
19
Элис Бакай
АП
Главный тренер
Роман Григорчук
Волынь
16
Сергей Литовченко
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
2
Абайоми Шеун Овоникоко
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
16
Тиаго Терроссо
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Старцев
14
Илиев
30
Симинин
52
Масло
11
Занев
15
Шандрук
5
Пилипчук
17
Аржанов
31
Савич
10
Бикфалви
31
Суботич
3-2-2-3
22
Безотосный
3
Лео Матос
14
Фонтанелло
5
Бергер
22
Зубейко
70
Минейро
8
Ковальчук
89
Политыло
9
Джа Джедже
19
Бакай
21
Бобко
10
Бикфалви
2
Овоникоко
2
Овоникоко
10
Бикфалви
5
Пилипчук
18
Прындета
18
Прындета
5
Пилипчук
11
Занев
18
Павлов
18
Павлов
11
Занев
9
Джа Джедже
32
Вангели
32
Вангели
9
Джа Джедже
21
Бобко
9
Диденко
9
Диденко
21
Бобко
Остались в запасе
Волынь
Черноморец
16
Сергей Литовченко
ВР
23
Александр Насонов
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
16
Тиаго Терроссо
ЦП
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
27
Виталий Балашов
АП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
16
Сергей Литовченко
ВР
23
Александр Насонов
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Остались в запасе
16
Тиаго Терроссо
ЦП
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
27
Виталий Балашов
АП
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Волынь - Черноморец
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кутаков
(Бровары, Киевская область)
Стадион:
Авангард
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