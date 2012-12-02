Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Кальяри
Удинезе - Кальяри: обзор матча 02 декабря 2012
Удинезе
02.12.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 15 тур
4 : 1
Завершен
Кальяри
33'
Р. Перейра
39'
Г. Анджелла
48'
Данило
66'
Д. Паскуале
80'
Д. Дессена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Кальяри
Замена
П. Зелински
️️️️
А. Ди Натале
90'
+1
86'
Замена
Ф. Казарини
️️️️
Р. Наингголан
84'
Желтая карточка
Р. Наингголан
Замена
Майкосуэл
️️️️
Д. Фараони
84'
80'
ГОЛ! 4:1!
Д. Дессена
Пас отдал
А. Коссу
Замена
Виллианс
️️️️
Д. Фаббрини
79'
75'
Желтая карточка
А. Коссу
67'
Замена
Т. Рибейро
️️️️
М. Сау
ГОЛ! 4:0!
Д. Паскуале
Пас отдал
Д. Фаббрини
66'
63'
Замена
А. Коссу
️️️️
А. Экдаль
52'
Желтая карточка
Д. Дессена
ГОЛ! 3:0!
Данило
Пас отдал
А. Ди Натале
48'
42'
Желтая карточка
А. Экдаль
ГОЛ! 2:0!
Г. Анджелла
39'
Желтая карточка
Г. Анджелла
35'
33'
Желтая карточка
Нене
ГОЛ! 1:0!
Р. Перейра
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
25
Аллан
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Удинезе
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
88
Виллианс
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
7
Андреа Коссу
АП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
3-2-2-1-2
23
Бркич
5
Данило
33
Анджелла
28
Арто
26
Паскуале
19
Фараони
25
Аллан
7
Агьеманг-Баду
37
Перейра
10
Ди Натале
31
Фаббрини
4-4-2
22
Агацци
24
Писано
15
Ариаудо
13
Астори
22
Авелар
8
Экдаль
27
Дессена
5
Конти
44
Наингголан
7
Нене
25
Сау
31
Фаббрини
88
Виллианс
88
Виллианс
31
Фаббрини
10
Ди Натале
10
Зелински
10
Зелински
10
Ди Натале
19
Фараони
70
Майкосуэл
70
Майкосуэл
19
Фараони
44
Наингголан
5
Казарини
5
Казарини
44
Наингголан
8
Экдаль
7
Коссу
7
Коссу
8
Экдаль
25
Сау
19
Рибейро
19
Рибейро
25
Сау
Остались в запасе
Удинезе
Кальяри
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Пауло Баррето
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Остались в запасе
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Пауло Баррето
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Иво Пульга
Статистика матча Удинезе - Кальяри
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Удинезе Арена
Новости команд
Все
Удинезе
Кальяри
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+