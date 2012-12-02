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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Вердер
Хоффенхайм - Вердер: обзор матча 02 декабря 2012
Хоффенхайм
02.12.2012, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 4
Завершен
Вердер
50'
С. Салихович
21'
С. Предль
29'
М. Арнаутович
73'
М. Арнаутович
79'
М. Арнаутович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Вердер
85'
Замена
А. Лукимия-Мулонготи
️️️️
К. Фритц
84'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
М. Арнаутович
79'
ГОЛ! 1:4!
М. Арнаутович
Пас отдал
Д. Акпала
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Хоселу
74'
73'
ГОЛ! 1:3!
М. Арнаутович
71'
Замена
Д. Акпала
️️️️
Э. Элиа
ГОЛ! 1:2!
С. Салихович
Пас отдал
Р. Фирмино
50'
Желтая карточка
С. Салихович
43'
Замена
В. Грифо
️️️️
С. Шипплок
38'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Ш. Шрёк
38'
29'
ГОЛ! 0:2!
М. Арнаутович
Пас отдал
К. Де Брюйне
Желтая карточка
Ш. Шрёк
21'
21'
ГОЛ! 0:1!
С. Предль
Пас отдал
К. Де Брюйне
Желтая карточка
С. Шипплок
10'
8'
Желтая карточка
С. Предль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
7
Денис Томалья
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
5
Пелле Йенсен
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
33
Такаши Усами
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Вердер
30
Рихард Штребингер
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
22
Йоханн Вюртс
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
3-3-4
1
Кастелс
32
Бек
5
Комппер
10
Шрёк
23
Салихович
19
Джонсон
19
Уильямс
7
Томалья
31
Фолланд
13
Хоселу
22
Шипплок
3-2-1-1-2
1
Милиц
4
Предль
19
Папастатопулос
22
Игньевски
8
Фритц
26
Шмитц
11
Элиа
7
Де Брюйне
7
Арнаутович
18
Петерсен
22
Шипплок
32
Грифо
32
Грифо
22
Шипплок
10
Шрёк
9
Фирмино
9
Фирмино
10
Шрёк
13
Хоселу
9
Дердийок
9
Дердийок
13
Хоселу
8
Фритц
21
Лукимия-Мулонготи
21
Лукимия-Мулонготи
8
Фритц
7
Арнаутович
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
7
Арнаутович
11
Элиа
17
Акпала
17
Акпала
11
Элиа
Остались в запасе
Хоффенхайм
Вердер
5
Пелле Йенсен
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
33
Такаши Усами
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Маркус Баббель
22
Йоханн Вюртс
ЦФ
30
Рихард Штребингер
ВР
23
Феликс Кроос
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
5
Пелле Йенсен
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
33
Такаши Усами
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
Остались в запасе
22
Йоханн Вюртс
ЦФ
30
Рихард Штребингер
ВР
23
Феликс Кроос
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Хоффенхайм - Вердер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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