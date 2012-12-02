Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Сандерленд
Норвич Сити - Сандерленд: обзор матча 02 декабря 2012
Норвич Сити
02.12.2012, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Сандерленд
8'
С. Бассонг
37'
Э. Пилкингтон
44'
К. Гарднер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Сандерленд
90'
Замена
Д. Воган
️️️️
С. Ларссон
Замена
Д. Хаусон
️️️️
В. Хулахан
88'
85'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. МакКлин
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Р. Снодграсс
78'
61'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
46'
Замена
К. Уикхэм
️️️️
С. Флетчер
44'
ГОЛ! 2:1!
К. Гарднер
Пас отдал
А. Джонсон
ГОЛ! 2:0!
Э. Пилкингтон
Пас отдал
Б. Джонсон
37'
ГОЛ! 1:0!
С. Бассонг
Пас отдал
Б. Джонсон
8'
3'
Желтая карточка
М. Килгаллон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
4-5-1
31
Банн
22
Гарридо
4
Бассонг
6
Беннетт
3
Уиттакер
6
Теттей
4
Джонсон
14
Хулахан
13
Пилкингтон
23
Снодграсс
27
Холт
4-5-1
22
Миньоле
27
Бардсли
6
Килгаллон
3
Куэльяр
3
Роуз
11
Джонсон
7
Ларссон
29
Сессеньон
8
Гарднер
16
МакКлин
26
Флетчер
14
Хулахан
16
Хаусон
16
Хаусон
14
Хулахан
23
Снодграсс
17
Беннетт
17
Беннетт
23
Снодграсс
7
Ларссон
8
Воган
8
Воган
7
Ларссон
16
МакКлин
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
16
МакКлин
26
Флетчер
13
Уикхэм
13
Уикхэм
26
Флетчер
Остались в запасе
Норвич Сити
Сандерленд
1
Деклан Радд
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
11
Симеон Джексон
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
27
Кирен Вествуд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
11
Симеон Джексон
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Норвич Сити - Сандерленд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
Новости команд
Все
Норвич Сити
Сандерленд
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+