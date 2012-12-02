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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Ростов
Крылья Советов - Ростов: обзор матча 02 декабря 2012
Крылья Советов
02.12.2012, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Ростов
6'
Д. Блатняк
74'
Э. Чеснаускис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Ростов
90'
Замена
Д. Маляка
️️️️
Я. Голенда
Замена
Д. Голубев
️️️️
В. Свежов
85'
84'
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Д. Полоз
Желтая карточка
А. Концедалов
76'
74'
ГОЛ! 0:2!
Э. Чеснаускис
Пас отдал
А. Гацкан
Желтая карточка
В. Свежов
71'
67'
Желтая карточка
А. Шешуков
64'
Желтая карточка
К. Салата
Красная карточка
И. Цаллагов
63'
54'
Желтая карточка
А. Гацкан
Замена
Р. Григорян
️️️️
Р. Воробьев
46'
42'
Желтая карточка
Я. Голенда
Желтая карточка
Е. Баляйкин
36'
Желтая карточка
А. Епуряну
34'
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Блатняк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
9
Кабайеро
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
19
Драган Блатняк
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Крылья Советов
31
Алексей Федоров
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
10
Себайос
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
4-1-4-1
1
Вавилин
6
Телес
0
Таранов
24
Епуряну
25
Концедалов
15
Цаллагов
9
Кабайеро
84
Воробьев
6
Свежов
32
Баляйкин
12
Корниленко
4-2-2-1-1
1
Плетикоса
4
Ангбва
19
Салата
0
Дьяков
3
Гетигежев
7
Шешуков
8
Гацкан
19
Блатняк
88
Чеснаускис
7
Полоз
16
Голенда
6
Свежов
92
Голубев
92
Голубев
6
Свежов
84
Воробьев
28
Григорян
28
Григорян
84
Воробьев
16
Голенда
15
Маляка
15
Маляка
16
Голенда
7
Полоз
10
Кириченко
10
Кириченко
7
Полоз
Остались в запасе
Крылья Советов
Ростов
17
Сергей Сипатов
ЦФ
31
Алексей Федоров
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
10
Себайос
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Александр Цыганков
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
17
Сергей Сипатов
ЦФ
31
Алексей Федоров
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
10
Себайос
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
Остались в запасе
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Крылья Советов - Ростов
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"Наш Футбол" 15:45 (прямая)
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