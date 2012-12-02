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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Парма
Лацио - Парма: обзор матча 02 декабря 2012
Лацио
02.12.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 1
Завершен
Парма
25'
Д. Бьява
34'
М. Клозе
66'
И. Бельфодиль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Парма
88'
Замена
Д. Пабон
️️️️
Й. Беналуан
Желтая карточка
Л. Педро Каванда
83'
75'
Замена
С. Нинис
️️️️
Д. Мусаччи
Замена
С. Лулич
️️️️
Эрнанес
74'
66'
ГОЛ! 2:1!
И. Бельфодиль
66'
Пенальти не реализован!
И. Бельфодиль
59'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Амаури
Желтая карточка
Ш. Раду
50'
Замена
Л. Цана
️️️️
Д. Бьява
46'
Замена
Л. Козак
️️️️
М. Клозе
43'
ГОЛ! 2:0!
М. Клозе
Пас отдал
А. Гонсалес
34'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бьява
Пас отдал
М. Сиани
25'
Желтая карточка
Д. Бьява
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
10
Эрнанес
ОП
24
Кристиан Ледесма
ОП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Джанлука Мусаччи
ЛВ
16
Марко Пароло
ОП
11
Никола Сансоне
ЦП
32
Марко Маркьонни
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ПВ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Лацио
0
Тициано Скарфанья
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Парма
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
4-2-3-1
1
Биццарри
26
Раду
20
Бьява
13
Сиани
39
Каванда
10
Эрнанес
24
Ледесма
6
Маури
15
Гонсалес
87
Кандрева
11
Клозе
4-1-2-2-1
83
Миранте
5
Дзаккардо
29
Беналуан
29
Палетта
18
Гобби
16
Пароло
11
Сансоне
32
Маркьонни
14
Биабиани
22
Мусаччи
11
Амаури
20
Бьява
27
Цана
27
Цана
20
Бьява
10
Эрнанес
19
Лулич
19
Лулич
10
Эрнанес
11
Клозе
18
Козак
18
Козак
11
Клозе
22
Мусаччи
11
Нинис
11
Нинис
22
Мусаччи
29
Беналуан
11
Пабон
11
Пабон
29
Беналуан
11
Амаури
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
11
Амаури
Остались в запасе
Лацио
Парма
0
Тициано Скарфанья
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
0
Тициано Скарфанья
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Лацио - Парма
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Олимпико
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