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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Мариуполь
Таврия - Мариуполь: обзор матча 02 декабря 2012
Таврия
02.12.2012, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Мариуполь
4'
А. Шиндер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Мариуполь
Желтая карточка
Д. Кахриман
90'
+5
Замена
С. Причиненко
️️️️
М. Фещук
90'
+5
Замена
Ю. Габовда
️️️️
А. Романчук
88'
85'
Замена
А. Мандзюк
️️️️
Р. Фомин
Желтая карточка
Ю. Путраш
73'
Замена
Ю. Путраш
️️️️
М. Гаджиев
67'
57'
Замена
К. Ярошенко
️️️️
Т. Окриашвили
46'
Замена
Р. Емельянов
️️️️
С. Яворский
Желтая карточка
М. Фещук
39'
31'
Желтая карточка
С. Яворский
ГОЛ! 1:0!
А. Шиндер
Пас отдал
А. Буссаиди
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
9
Сергей Назаренко
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
10
Максим Фещук
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
25
Виталий Виценец
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
19
Юрий Габовда
ЦФ
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
92
Роман Емельянов
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
24
Константин Кравченко
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
3-5-2
13
Кахриман
84
Романчук
5
Езерский
20
Буссаиди
91
Гаджиев
9
Назаренко
13
Свенссон
29
Любичич
30
Гуменюк
7
Шиндер
10
Фещук
4-5-1
12
Худжамов
33
Чижов
13
Яворский
32
Ищенко
91
Бутко
30
Окриашвили
25
Виценец
24
Гречишкин
19
Федотов
99
Таргамадзе
19
Фомин
84
Романчук
19
Габовда
19
Габовда
84
Романчук
91
Гаджиев
40
Путраш
40
Путраш
91
Гаджиев
10
Фещук
23
Причиненко
23
Причиненко
10
Фещук
13
Яворский
92
Емельянов
92
Емельянов
13
Яворский
30
Окриашвили
99
Ярошенко
99
Ярошенко
30
Окриашвили
19
Фомин
16
Мандзюк
16
Мандзюк
19
Фомин
Остались в запасе
Таврия
Мариуполь
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
16
Сергей Ситало
ВР
1
Евгений Гальчук
ВР
24
Константин Кравченко
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
16
Сергей Ситало
ВР
Остались в запасе
1
Евгений Гальчук
ВР
24
Константин Кравченко
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Таврия - Мариуполь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Константин Труханов
(Харьков)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Таврия
Мариуполь
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
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2023.04.11 17:36
11
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13
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2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
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2021.12.17 09:53
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