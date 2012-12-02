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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Блэкберн
Бернли - Блэкберн: обзор матча 02 декабря 2012
Бернли
02.12.2012, воскресенье, 16:30
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 1
Завершен
Блэкберн
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Статистика матча Бернли - Блэкберн
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Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
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4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
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Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
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Суонси
4 : 0
31.10.2026
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Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
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3 : 2
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Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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