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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - ЦСКА
Анжи - ЦСКА: обзор матча 02 декабря 2012
Анжи
02.12.2012, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
ЦСКА
57'
Л. Траоре
75'
М. Буссуфа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - ЦСКА
Замена
Ш. Лахиялов
️️️️
Ю. Жирков
86'
ГОЛ! 2:0!
М. Буссуфа
Пас отдал
С. Это'О
75'
Замена
О. Ахмедов
️️️️
Л. Диарра
63'
61'
Замена
Секу
️️️️
З. Тошич
ГОЛ! 1:0!
Л. Траоре
Пас отдал
М. Буссуфа
57'
Замена
Л. Траоре
️️️️
О. Шатов
46'
45'
+1
Вторая желтая
А. Цауня
Желтая карточка
Ю. Жирков
44'
43'
Желтая карточка
К. Набабкин
Желтая карточка
О. Шатов
41'
17'
Желтая карточка
А. Цауня
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
19
Лассана Диарра
ОП
8
Жусилей
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
27
Олег Шатов
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
20
Расмус Эльм
ОП
19
Александр Цауня
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
10
Одил Ахмедов
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
26
Секу
ПП
4-2-3-1
30
Габулов
13
Тагирбеков
30
Карлос
4
Самба
43
Логашов
19
Диарра
8
Жусилей
18
Жирков
11
Буссуфа
27
Шатов
9
Это'О
4-2-2-2
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
14
Набабкин
20
Эльм
19
Цауня
3
Хонда
10
Мамаев
18
Тошич
7
Муса
18
Жирков
13
Лахиялов
13
Лахиялов
18
Жирков
19
Диарра
10
Ахмедов
10
Ахмедов
19
Диарра
27
Шатов
90
Траоре
90
Траоре
27
Шатов
18
Тошич
26
Секу
26
Секу
18
Тошич
Остались в запасе
Анжи
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Анжи - ЦСКА
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш Футбол" 13:10 (прямая)
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