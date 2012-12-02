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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Палермо
Интер - Палермо: обзор матча 02 декабря 2012
Интер
02.12.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 0
Завершен
Палермо
74'
С. Гарсия (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Палермо
Замена
М. Марига
️️️️
Э. Камбьяссо
81'
79'
Замена
Э. Захави
️️️️
П. Дибала
76'
Замена
И. Будан
️️️️
Й. Иличич
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Гарсия
74'
Желтая карточка
В. Самуэль
71'
68'
Замена
Л. Джорджи
️️️️
Ф. Бриенца
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
Д. Милито
64'
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
Х. Дзанетти
64'
63'
Желтая карточка
Я. Куртич
54'
Желтая карточка
С. Гарсия
Желтая карточка
А. Перейра
40'
19'
Желтая карточка
Э. Баррето
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
8
Эдгар Баррето
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Вид Белец
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
94
Андреа Романо
ЦП
2
Жонатан
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
5
Аревало Риос
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
4-3-1-2
1
Ханданович
2
Перейра
13
Раноккия
15
Жуан
6
Самуэль
91
Камбьяссо
5
Гаргано
4
Дзанетти
11
Коутиньо
22
Милито
8
Паласио
3-4-3
1
Уйкани
5
фон Берген
5
Пизано
6
Муньос
89
Морганелла
8
Баррето
27
Куртич
3
Гарсия
20
Бриенца
72
Иличич
21
Дибала
4
Дзанетти
5
Нагатомо
5
Нагатомо
4
Дзанетти
22
Милито
13
Гуарин
13
Гуарин
22
Милито
91
Камбьяссо
31
Марига
31
Марига
91
Камбьяссо
20
Бриенца
10
Джорджи
10
Джорджи
20
Бриенца
21
Дибала
7
Захави
7
Захави
21
Дибала
72
Иличич
19
Будан
19
Будан
72
Иличич
Остались в запасе
Интер
Палермо
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Вид Белец
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
94
Андреа Романо
ЦП
2
Жонатан
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
5
Аревало Риос
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Вид Белец
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
94
Андреа Романо
ЦП
2
Жонатан
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Остались в запасе
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
5
Аревало Риос
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Интер - Палермо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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