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Расписание матчей
Англия. Кубок
Брентфорд - Саутенд Юнайтед
Брентфорд - Саутенд Юнайтед: обзор матча 15 января 2013
Брентфорд
15.01.2013, вторник, 23:45
Англия. Кубок, 3 раунд
2 : 1
Завершен
Саутенд Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Брентфорд - Саутенд Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саутенд Юнайтед
- : -
14.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уилдстон
3 : 2
31.10.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Уэртинг
3 : 3
27.10.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 14 тур
Саутенд Юнайтед
2 : 2
24.10.2026
Галифакс
Англия. Национальная лига, 13 тур
Бостон Юнайтед
1 : 2
10.10.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 12 тур
Саутенд Юнайтед
3 : 1
03.10.2026
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