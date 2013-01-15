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Расписание матчей
Англия. Кубок
Лейтон Ориент - Халл Сити
Лейтон Ориент - Халл Сити: обзор матча 15 января 2013
Лейтон Ориент
15.01.2013, вторник, 23:45
Англия. Кубок, 3 раунд
1 : 2
Завершен
Халл Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лейтон Ориент - Халл Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
- : -
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
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Англия. Первая лига, 13 тур
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2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
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1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Брэдфорд Сити
0 : 0
10.10.2026
Лейтон Ориент
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
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Лейтон Ориент
Халл Сити
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