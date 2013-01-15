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Расписание матчей
Англия. Кубок
Сток Сити - Кристал Пэлас
Сток Сити - Кристал Пэлас: обзор матча 15 января 2013
Сток Сити
15.01.2013, вторник, 23:45
Англия. Кубок, 3 раунд
4 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сток Сити - Кристал Пэлас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сток Сити
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- : -
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
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1 : 2
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
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1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
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08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
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0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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