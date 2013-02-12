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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Краснодар - Легия
Краснодар - Легия: обзор матча 12 февраля 2013
Краснодар
12.02.2013, вторник, 19:30
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Легия
3'
И. Петров
56'
Д. Любоя
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Краснодар - Легия
83'
Желтая карточка
М. Радович
80'
Замена
Б. Берешиньски
️️️️
А. Енджейчик
70'
Замена
Д. Фурман
️️️️
М. Сагановски
Желтая карточка
Х. Ахриев
58'
56'
ГОЛ! 1:1!
Д. Любоя
54'
Желтая карточка
Я. Косецки
Желтая карточка
И. Смольников
54'
Желтая карточка
Е. Городов
50'
46'
Замена
Т. Бржишки
️️️️
Я. Вавржиняк
46'
Замена
Я. Гол
️️️️
И. Врдоляк
Замена
Исаэль
️️️️
Жоаозиньо
46'
Замена
К. Морозов
️️️️
В. Игнатьев
46'
Замена
С. Хмелевской
️️️️
М. Абреу
46'
Замена
Х. Ахриев
️️️️
И. Петров
46'
Замена
И. Смольников
️️️️
Н. Марков
46'
Замена
Р. Нахушев
️️️️
А. Мартынович
46'
Замена
А. Марченко
️️️️
Н. Тубич
46'
Замена
Е. Городов
️️️️
А. Фильцов
46'
ГОЛ! 1:0!
И. Петров
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
26
Марсио Абреу
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Легия
12
Душан Куцяк
ВР
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
6
Михал Жевлаков
ЦЗ
32
Мирослав Радович
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
21
Ивица Врдоляк
ЦП
9
Марек Сагановски
ЦФ
20
Якуб Косецки
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
21
Хасан Ахриев
ЦП
88
Исаэль
ЦП
Легия
84
Войцех Скаба
ВР
4
Диксон Чото
ЦЗ
17
Томаш Бржишки
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
5
Януш Гол
ОП
14
Доминик Фурман
ЦП
43
Камил Куровски
ЦФ
3-2-4-1
1
Фильцов
13
Марков
14
Мартынович
4
Тубич
33
Анджелкович
20
Игнатьев
22
Жоаозиньо
10
Петров
19
Ламбарский
26
Абреу
14
Вандерсон
4-3-3
12
Куцяк
55
Енджейчик
23
Астис
6
Жевлаков
31
Вавржиняк
32
Радович
23
Лукасик
21
Врдоляк
28
Любоя
20
Косецки
9
Сагановски
4
Тубич
48
Марченко
48
Марченко
4
Тубич
10
Петров
21
Ахриев
21
Ахриев
10
Петров
26
Абреу
2
Хмелевской
2
Хмелевской
26
Абреу
20
Игнатьев
5
Морозов
5
Морозов
20
Игнатьев
1
Фильцов
1
Городов
1
Городов
1
Фильцов
14
Мартынович
55
Нахушев
55
Нахушев
14
Мартынович
13
Марков
8
Смольников
8
Смольников
13
Марков
22
Жоаозиньо
88
Исаэль
88
Исаэль
22
Жоаозиньо
31
Вавржиняк
17
Бржишки
17
Бржишки
31
Вавржиняк
55
Енджейчик
18
Берешиньски
18
Берешиньски
55
Енджейчик
21
Врдоляк
5
Гол
5
Гол
21
Врдоляк
9
Сагановски
14
Фурман
14
Фурман
9
Сагановски
Остались в запасе
Краснодар
Легия
Главный тренер
Славолюб Муслин
43
Камил Куровски
ЦФ
4
Диксон Чото
ЦЗ
84
Войцех Скаба
ВР
Главный тренер
Мацей Скоржа
Остались в запасе
Остались в запасе
43
Камил Куровски
ЦФ
4
Диксон Чото
ЦЗ
84
Войцех Скаба
ВР
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Мацей Скоржа
Статистика матча Краснодар - Легия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
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