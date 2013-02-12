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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Валенсия - ПСЖ
Валенсия - ПСЖ: обзор матча 12 февраля 2013
Валенсия
12.02.2013, вторник, 23:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
ПСЖ
90'
А. Рами
10'
Э. Лавесси
43'
Х. Пасторе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - ПСЖ
90'
+2
Красная карточка
З. Ибрагимович
ГОЛ! 1:2!
А. Рами
Пас отдал
Т. Коста
90'
88'
Замена
С. Арман
️️️️
Х. Пасторе
Замена
Х. Виера
️️️️
С. Фегули
84'
76'
Замена
Ж. Менез
️️️️
Э. Лавесси
53'
Замена
К. Шантом
️️️️
Л. Моура
Замена
С. Каналес
️️️️
Э. Банега
46'
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Жонас
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
Х. Пасторе
Пас отдал
Л. Моура
Желтая карточка
Ж. Перейра
32'
32'
Желтая карточка
М. Верратти
10'
ГОЛ! 0:1!
Э. Лавесси
Пас отдал
Х. Пасторе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Андрес Гуардадо
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ПЗ
17
Жонас
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ОП
8
Тино Коста
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Роберто Сольдадо
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
(К)
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
20
Серхио Каналес
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Гуаита
18
Гуардадо
23
Рами
20
Кошта
27
Перейра
8
Фегули
10
Парехо
8
Коста
11
Банега
17
Жонас
9
Сольдадо
4-2-2-2
46
Сиригу
13
Жалле
12
Сахо
33
Алекс
17
Максвелл
6
Верратти
8
Матюиди
7
Моура
15
Пасторе
22
Лавесси
11
Ибрагимович
8
Фегули
10
Виера
10
Виера
8
Фегули
11
Банега
20
Каналес
20
Каналес
11
Банега
17
Жонас
16
Вальдес
16
Вальдес
17
Жонас
15
Пасторе
22
Арман
22
Арман
15
Пасторе
7
Моура
8
Шантом
8
Шантом
7
Моура
22
Лавесси
7
Менез
7
Менез
22
Лавесси
Остались в запасе
Валенсия
ПСЖ
25
Диего Алвес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Николя Дюшез
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Валенсия - ПСЖ
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Помощники судьи:
Мауро Тонолини
Лоренцо Манганелли
Дополнительные помощники:
Андреа Де Марко
Антонио Дамато
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:30 (прямая)
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