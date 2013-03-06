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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Валенсия
ПСЖ - Валенсия: обзор матча 06 марта 2013
ПСЖ
06.03.2013, среда, 23:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Валенсия
66'
Э. Лавесси
55'
Жонас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Валенсия
90'
+2
Желтая карточка
Э. Банега
84'
Желтая карточка
Д. Парехо
Замена
М. Сахо
️️️️
Л. Моура
83'
80'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
76'
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Жонас
Желтая карточка
Э. Лавесси
67'
ГОЛ! 1:1!
Э. Лавесси
66'
63'
Замена
П. Пьятти
️️️️
С. Фегули
Замена
К. Гамейро
️️️️
Т. Мотта
58'
55'
ГОЛ! 0:1!
Жонас
Пас отдал
Т. Коста
46'
Замена
Э. Банега
️️️️
Д. Альбельда
38'
Желтая карточка
В. Руис
Замена
Г. ван дер Вил
️️️️
К. Жалле
27'
22'
Желтая карточка
Д. Альбельда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ОП
8
Блейз Матюиди
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Клеман Шантом
ПП
7
Лукас Моура
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
17
Жонас
ЛП
8
Софиан Фегули
ОП
6
Давид Альбельда
(К)
ОП
10
Даниэль Парехо
ОП
8
Тино Коста
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
32
Дэвид Бекхэм
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
4-2-1-2-1
46
Сиригу
17
Максвелл
33
Алекс
3
Силва
13
Жалле
8
Мотта
8
Матюиди
8
Шантом
15
Пасторе
7
Моура
22
Лавесси
4-3-2-1
13
Гуаита
19
Барраган
22
Матье
4
Руис
26
Сиссоко
8
Фегули
6
Альбельда
10
Парехо
8
Коста
17
Жонас
9
Сольдадо
7
Моура
12
Сахо
12
Сахо
7
Моура
13
Жалле
9
ван дер Вил
9
ван дер Вил
13
Жалле
8
Мотта
9
Гамейро
9
Гамейро
8
Мотта
6
Альбельда
11
Банега
11
Банега
6
Альбельда
8
Фегули
10
Пьятти
10
Пьятти
8
Фегули
17
Жонас
16
Вальдес
16
Вальдес
17
Жонас
Остались в запасе
ПСЖ
Валенсия
1
Николя Дюшез
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
32
Дэвид Бекхэм
ПП
Главный тренер
Карло Анчелотти
25
Диего Алвес
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
32
Дэвид Бекхэм
ПП
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча ПСЖ - Валенсия
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Помощники судьи:
Милован Ристич
Игор Радойчич
Дополнительные помощники:
Данило Груич
Миленко Вукадинович
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:00 (прямая)
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