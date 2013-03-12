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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Гамбург - Волеренга
Гамбург - Волеренга: обзор матча 12 марта 2013
Гамбург
12.03.2013, вторник, 18:00
Товарищеские матчи
2 : 3
Завершен
Волеренга
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гамбург - Волеренга
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
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06.11.2026
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01.11.2026
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24.10.2026
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1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
- : -
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
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Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
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24.10.2026
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18.10.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
КФУМ-Камератене
2 : 1
12.10.2026
Волеренга
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
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