Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
март 2013
апрель 2013
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 24 тур
Алания
3 : 1
Мордовия
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2012/2013), 28 тур
Уфа
2 : 0
Нефтехимик
Матч завершен
Химки
0 : 0
Урал
Матч завершен
Балтика
0 : 0
Шинник
Матч завершен
Испания. Примера (2012/2013), 31 тур
Мальорка
1 : 0
Сельта
Матч завершен
Италия. Серия А (2012/2013), 32 тур
Лацио
0 : 2
Ювентус
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013), 24 тур
СКА
0 : 3
Тех. поражение
1 : 3
Матч завершен
Анжи-2
0 : 1
Армавир
Матч завершен
2 : 1
МИТОС
Матч завершен
0 : 1
Матч завершен
Машук-КМВ
1 : 0
Дружба
Матч завершен
Астрахань
1 : 1
Ангушт
Матч завершен
Биолог-Новокубанск
3 : 0
Матч завершен
США. МЛС 2013
Динамо Хьюстон
2 : 1
Чикаго Файр
Матч завершен
США. МЛС 2013. группа Западная конференция
Портленд
1 : 0
Сан-Хосе
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2012/2013), 29 тур
Бешикташ
1 : 0
Антальяспор
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 27 тур
Нордшелланд
2 : 3
Копенгаген
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 23 тур
Млада Болеслав
2 : 0
Баник
Матч завершен