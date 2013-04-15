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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Шинник
Балтика - Шинник: обзор матча 15 апреля 2013
Балтика
15.04.2013, понедельник, 20:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
0 : 0
Завершен
Шинник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Шинник
90'
+1
Замена
М. Белецкий
️️️️
С. Белоусов
88'
Замена
А. Малоян
️️️️
Э. Низамутдинов
Желтая карточка
А. Сальников
86'
Замена
М. Волков
️️️️
А. Зюзинс
77'
76'
Замена
П. Деобальд
️️️️
М. Бурченко
63'
Желтая карточка
К. Дудченко
Замена
А. Вишняковс
️️️️
М. Скавыш
58'
46'
Замена
К. Дудченко
️️️️
Е. Ятченко
Замена
А. Сальников
️️️️
М. Плопа
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Шинник
22
Николай Цыган
ВР
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
20
Алексейс Вишняковс
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
47
Андрей Сальников
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
13
Максим Белецкий
ЛЗ
57
Павел Деобальд
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
0
Артур Малоян
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
3-2-2-3
1
Колинько
3
Плопа
23
Васильев
81
Зимулька
89
Стоцкий
4
Рытов
17
Зюзинс
8
Чиркин
45
Вотинов
15
Скавыш
8
Сысуев
3-2-4-1
22
Цыган
33
Ламанж
21
Катынсус
76
Стешин
97
Ятченко
33
Сухов
10
Корытько
66
Мичков
7
Белоусов
8
Бурченко
81
Низамутдинов
3
Плопа
47
Сальников
47
Сальников
3
Плопа
15
Скавыш
20
Вишняковс
20
Вишняковс
15
Скавыш
17
Зюзинс
33
Волков
33
Волков
17
Зюзинс
7
Белоусов
13
Белецкий
13
Белецкий
7
Белоусов
8
Бурченко
57
Деобальд
57
Деобальд
8
Бурченко
81
Низамутдинов
0
Малоян
0
Малоян
81
Низамутдинов
97
Ятченко
30
Дудченко
30
Дудченко
97
Ятченко
Остались в запасе
Балтика
Шинник
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Остались в запасе
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Балтика - Шинник
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Балтика
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