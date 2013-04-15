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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Сельта
Мальорка - Сельта: обзор матча 15 апреля 2013
Мальорка
15.04.2013, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 0
Завершен
Сельта
90+3'
Д. Дос Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Сельта
Желтая карточка
Д. Дос Сантос
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
Д. Дос Сантос
90'
+3
84'
Замена
Д. Праньич
️️️️
М. Крон-Дели
Замена
Х. Арисменди
️️️️
А. Альфаро
84'
78'
Замена
П. Чу-Юн
️️️️
М. Бермехо
Желтая карточка
Т. Пина
73'
Замена
М. Перейра
️️️️
Х. Маркес
73'
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
Х. Луис Марти
73'
70'
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
А. Лопес
Желтая карточка
П. Бигас
64'
25'
Желтая карточка
Р. Лаго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
3
Кевин
ЛЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Томер Хемед
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Сельта
13
Хави Варас
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
5
Андрес Туньез
ЦЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
30
Начо Инса
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
9
Марио Бермехо
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Энрике Де Лукас
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
4-3-1-2
13
Ават
3
Кевин
21
Хаттон
6
Бигас
14
Жеромел
17
Пина
19
Марти
10
Хави Маркес
20
Альфаро
10
Дос Сантос
10
Хемед
4-1-4-1
13
Варас
3
Лаго
5
Туньез
7
Вила
17
Кастро
4
Оубинья
7
Крон-Дели
17
Фернандес
14
Лопес
30
Инса
9
Бермехо
19
Марти
12
Тиссоне
12
Тиссоне
19
Марти
10
Хави Маркес
7
Перейра
7
Перейра
10
Хави Маркес
20
Альфаро
14
Арисменди
14
Арисменди
20
Альфаро
7
Крон-Дели
32
Праньич
32
Праньич
7
Крон-Дели
14
Лопес
14
Орельяна
14
Орельяна
14
Лопес
9
Бермехо
30
Пак Чу-Юн
30
Пак Чу-Юн
9
Бермехо
Остались в запасе
Мальорка
Сельта
1
Хуан Калатайуд
ВР
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
Главный тренер
Грегорио Мансано
36
Рубен Бланко
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Энрике Де Лукас
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Энрике Де Лукас
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Мальорка - Сельта
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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