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    Расписание матчей 24-04-2013

    март 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    апрель 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Казахстан. Премьер-лига 2013, 7 тур
    24 апреля, среда
    15:00
    Иртыш
    0:1
    Астана
    Матч завершен
    24 апреля, среда
    15:00
    Восток
    1:0
    Тобол
    Матч завершен
    24 апреля, среда
    15:00
    Ордабасы
    1:0
    Кайрат
    Матч завершен
    24 апреля, среда
    15:30
    Шахтер
    3:0
    Тараз
    Матч завершен
    24 апреля, среда
    16:00
    Актобе
    3:0
    Атырау
    Матч завершен
    24 апреля, среда
    17:00
    Акжайык
    2:0
    Жетысу
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2012/2013), 33 тур
    24 апреля, среда
    20:30
    Ренн
    1:2
    Труа
    Матч завершен
    24 апреля, среда
    20:30
    Сент-Этьен
    4:2
    Аяччо
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2012/2013), 1/2 финала, первый матч
    24 апреля, среда
    22:45
    Боруссия
    4:1
    Реал
    Матч завершен
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