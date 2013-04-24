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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Реал
Боруссия Д - Реал: обзор матча 24 апреля 2013
Боруссия Д
24.04.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/2 финала
4 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Реал
8'
Р. Левандовски
50'
Р. Левандовски
55'
Р. Левандовски
67'
Р. Левандовски (П)
43'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Реал
90'
+2
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
Ю. Шибер
️️️️
И. Гюндоган
90'
+2
Замена
К. Гросскройц
️️️️
Л. Пищек
83'
Замена
С. Кель
️️️️
Я. Блащиковски
82'
80'
Замена
Кака
️️️️
Х. Алонсо
Желтая карточка
Р. Левандовски
70'
68'
Замена
К. Бензема
️️️️
Г. Игуаин
68'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Л. Модрич
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Р. Левандовски
67'
64'
Желтая карточка
М. Озил
ГОЛ! 3:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Шмельцер
55'
54'
Желтая карточка
С. Хедира
ГОЛ! 2:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Ройс
50'
43'
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Игуаин
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Гетце
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
16
Якуб Блащиковски
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Реал
13
Диего Лопес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Вайденфеллер
3
Суботич
15
Хуммельс
5
Бендер
29
Шмельцер
26
Пищек
20
Гюндоган
18
Ройс
27
Гетце
16
Блащиковски
9
Левандовски
4-1-2-1-2
13
Лопес
93
Рамос
3
Пепе
19
Варан
17
Коэнтрау
3
Алонсо
28
Хедира
10
Модрич
10
Озил
9
Игуаин
7
Роналду
26
Пищек
6
Гросскройц
6
Гросскройц
26
Пищек
16
Блащиковски
5
Кель
5
Кель
16
Блащиковски
20
Гюндоган
20
Шибер
20
Шибер
20
Гюндоган
3
Алонсо
10
Кака
10
Кака
3
Алонсо
10
Модрич
11
Ди Мария
11
Ди Мария
10
Модрич
9
Игуаин
9
Бензема
9
Бензема
9
Игуаин
Остались в запасе
Боруссия Д
Реал
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Боруссия Д - Реал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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