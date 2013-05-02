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апрель 2013
май 2013
Лига Европы (2012/2013), 1/2 финала, ответный матч
Бенфика
3 : 1
Фенербахче
Матч завершен
Челси
3 : 1
Базель
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013), 22 тур
3 : 0
Олимп-Долгопрудный
Матч завершен
2 : 1
Карелия
Матч завершен
Спартак К
0 : 1
Текстильщик
Матч завершен
Знамя Труда
0 : 0
Псков
Матч завершен
ЦРФСО
0 : 2
Волга
Матч завершен
Вологда
0 : 1
Химик
Матч завершен
1 : 1
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 27 тур
Мордовия (мол)
1 : 2
Спартак М (мол)
Матч завершен