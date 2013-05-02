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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Челси - Базель
Челси - Базель: обзор матча 02 мая 2013
Челси
02.05.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/2 финала
3 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Базель
50'
Ф. Торрес
52'
В. Мозес
59'
Д. Луис
45+1'
М. Салах
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Базель
88'
Желтая карточка
С. Ди
Замена
Н. Аке
️️️️
Д. Луис
82'
75'
Замена
М. Диас
️️️️
Ф. Фрай
Замена
Х. Мата
️️️️
Э. Азар
74'
69'
Желтая карточка
М. Штайнхофер
67'
Желтая карточка
Ф. Шер
Замена
Оскар
️️️️
Рамирес
66'
62'
Замена
Д. Дежен
️️️️
В. Штокер
62'
Замена
Ж. Зуа
️️️️
М. Штреллер
ГОЛ! 3:1!
Д. Луис
Пас отдал
Ф. Лэмпард
59'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
56'
ГОЛ! 2:1!
В. Мозес
52'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Торрес
50'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Пас отдал
В. Штокер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
4
Давид Луис
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
7
Рамирес
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Эден Азар
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
41
Кай Возер
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Гастон Сауро
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЛП
20
Фабиан Фрай
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Марко Штреллер
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
8
Оскар
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
88
Кабрал
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
19
Жак Зуа
ЦФ
4-1-4-1
1
Чех
5
Бертранд
20
Иванович
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
4
Луис
11
Мозес
8
Лэмпард
7
Рамирес
10
Азар
9
Торрес
4-1-3-1-1
1
Зоммер
17
Штайнхофер
5
Шер
22
Сауро
41
Возер
20
Фрай
6
Эль-Ненни
20
Ди
14
Штокер
10
Салах
9
Штреллер
4
Луис
15
Аке
15
Аке
4
Луис
7
Рамирес
8
Оскар
8
Оскар
7
Рамирес
10
Азар
64
Мата
64
Мата
10
Азар
20
Фрай
21
Диас
21
Диас
20
Фрай
14
Штокер
7
Дежен
7
Дежен
14
Штокер
9
Штреллер
19
Зуа
19
Зуа
9
Штреллер
Остались в запасе
Челси
Базель
22
Росс Тернбулл
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
18
Джермано Вайлати
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Челси - Базель
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ" 22:50 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 22:20 (прямая)
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