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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Базель - Челси
Базель - Челси: обзор матча 25 апреля 2013
Базель
25.04.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/2 финала
1 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Челси
87'
Ф. Шер (П)
12'
В. Мозес
90+4'
Д. Луис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Челси
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Д. Луис
Желтая карточка
Ф. Шер
89'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Шер
87'
86'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
83'
Желтая карточка
Д. Луис
Желтая карточка
Ф. Дежен
80'
79'
Замена
Оскар
️️️️
Ф. Лэмпард
Замена
Д. Дежен
️️️️
М. Салах
78'
71'
Замена
Х. Мата
️️️️
Э. Азар
Желтая карточка
А. Драгович
70'
68'
Желтая карточка
Э. Коул
Замена
Ж. Зуа
️️️️
М. Эль-Ненни
65'
Замена
М. Диас
️️️️
С. Ди
61'
12'
ГОЛ! 0:1!
В. Мозес
Пас отдал
Ф. Лэмпард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЛП
20
Фабиан Фрай
ОП
20
Серей Ди
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Марко Штреллер
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
4
Давид Луис
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
7
Рамирес
ЦП
10
Эден Азар
ПП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
22
Гастон Сауро
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
88
Кабрал
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
19
Жак Зуа
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Оскар
ЦП
64
Хуан Мата
АП
4-1-3-1-1
1
Зоммер
33
Пак Чжу-Ху
15
Драгович
5
Шер
4
Дежен
20
Фрай
14
Штокер
6
Эль-Ненни
20
Ди
10
Салах
9
Штреллер
4-1-4-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
20
Иванович
26
Терри
3
Коул
4
Луис
11
Мозес
8
Лэмпард
7
Рамирес
10
Азар
9
Торрес
20
Ди
21
Диас
21
Диас
20
Ди
10
Салах
7
Дежен
7
Дежен
10
Салах
6
Эль-Ненни
19
Зуа
19
Зуа
6
Эль-Ненни
8
Лэмпард
8
Оскар
8
Оскар
8
Лэмпард
10
Азар
64
Мата
64
Мата
10
Азар
Остались в запасе
Базель
Челси
18
Джермано Вайлати
ВР
22
Гастон Сауро
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
88
Кабрал
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
22
Гастон Сауро
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
88
Кабрал
ЦП
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Базель - Челси
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:20 (прямая)
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