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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Спартак М (мол)
Мордовия (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 02 мая 2013
Мордовия (мол)
02.05.2013, четверг, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
1 : 2
Завершен
Спартак М (мол)
84'
Д. Соболев
73'
А. Федчук
85'
А. Степанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Спартак М (мол)
90'
Замена
И. Хомуха
️️️️
А. Тимофеев
Замена
В. Змеёв
️️️️
Э. Стурки
89'
Замена
А. Маланьин
️️️️
И. Захаров
86'
85'
ГОЛ! 1:2!
А. Степанов
ГОЛ! 1:1!
Д. Соболев
84'
82'
Замена
А. Степанов
️️️️
К. Савичев
77'
Замена
И. Леонтьев
️️️️
Д. Каюмов
74'
Замена
М. Ермаков
️️️️
А. Козлов
73'
ГОЛ! 0:1!
А. Федчук
72'
Замена
А. Федчук
️️️️
В. Зубарев
46'
Замена
В. Кротов
️️️️
А. Самсонов
Замена
Т. Султанов
️️️️
А. Аскеров
46'
Желтая карточка
А. Аскеров
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
97
Евгений Зимин
ВР
27
Илья Захаров
ЛЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
21
Павел Орлов
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
7
Денис Соболев
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
55
Владимир Бармин
ЦП
99
Антон Соболев
ЦП
Главный тренер
Марат Мустафин
Спартак М (мол)
16
Владислав Терешкин
ВР
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Василий Кульков
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
78
Евгений Трибушинин
ЦП
41
Никита Кудряшов
ЦП
52
Тимур Султанов
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
Спартак М (мол)
81
Юрий Щербаков
ВР
94
Александр Степанов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
59
Максим Ермаков
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
3-2-4
97
Зимин
19
Стурки
44
Чубукин
21
Орлов
27
Захаров
11
Юсупов
7
Соболев
55
Бармин
99
Соболев
71
Аскеров
3-4-2-1
16
Терешкин
40
Винниченко
15
Пуцко
2
Кутепов
44
Фадеев
94
Тимофеев
60
Зубарев
4
Савичев
7
Козлов
8
Самсонов
7
Каюмов
27
Захаров
48
Маланьин
48
Маланьин
27
Захаров
19
Стурки
43
Змеёв
43
Змеёв
19
Стурки
71
Аскеров
52
Султанов
52
Султанов
71
Аскеров
4
Савичев
94
Степанов
94
Степанов
4
Савичев
94
Тимофеев
22
Хомуха
22
Хомуха
94
Тимофеев
8
Самсонов
57
Кротов
57
Кротов
8
Самсонов
7
Козлов
59
Ермаков
59
Ермаков
7
Козлов
7
Каюмов
52
Леонтьев
52
Леонтьев
7
Каюмов
60
Зубарев
10
Федчук
10
Федчук
60
Зубарев
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Спартак М (мол)
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
78
Евгений Трибушинин
ЦП
41
Никита Кудряшов
ЦП
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
81
Юрий Щербаков
ВР
Главный тренер
Василий Кульков
Остались в запасе
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
78
Евгений Трибушинин
ЦП
41
Никита Кудряшов
ЦП
35
Роман Калюжный
ВР
Остались в запасе
81
Юрий Щербаков
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
Главный тренер
Василий Кульков
Статистика матча Мордовия (мол) - Спартак М (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Небогатиков
(Казань)
Стадион:
Старт
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Мордовия (мол)
Спартак М (мол)
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
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3
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
1 января
4
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2016.05.20 15:15
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2016.05.14 18:32
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2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
4
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
1 января
4
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