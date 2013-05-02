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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бенфика - Фенербахче
Бенфика - Фенербахче: обзор матча 02 мая 2013
Бенфика
02.05.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/2 финала
3 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Фенербахче
9'
Н. Гайтан
35'
О. Кардосо
66'
О. Кардосо
23'
Д. Кейт (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Фенербахче
Замена
Р. Миранда
️️️️
Н. Гайтан
90'
+3
Замена
Д. Урретавискайя
️️️️
О. Кардосо
87'
84'
Желтая карточка
Д. Эркин
75'
Замена
М. Стох
️️️️
Д. Йобо
ГОЛ! 3:1!
О. Кардосо
Пас отдал
Луизао
66'
61'
Замена
Б. Иртегюн
️️️️
Г. Генюл
58'
Травма
Г. Генюл
45'
Замена
М. Топуз
️️️️
С. Шахин
44'
Травма
С. Шахин
ГОЛ! 2:1!
О. Кардосо
Пас отдал
Э. Перес
35'
Желтая карточка
Э. Перес
33'
31'
Желтая карточка
К.
Желтая карточка
М. Перейра
29'
23'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Кейт
ГОЛ! 1:0!
Н. Гайтан
Пас отдал
Лима
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Артур
ВР
34
Андре Алмейда
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
4
Луизао
(К)
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЛВ
10
Николас Гайтан
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
9
Лима
ПВ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Фенербахче
1
Волкан Демирель
(К)
ВР
3
Рето Циглер
ЛЗ
88
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ПЗ
48
Салих Учан
ЛВ
21
Сельджук Шахин
ЦП
16
Кристиан
АП
7
Дирк Кейт
ПВ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Бенфика
13
Паулу Лопеш
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
4
Джонатан Урретавискайя
ЛВ
22
Карлуш Мартинш
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
19
Родриго
ЦФ
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
23
Семих Шентюрк
АП
38
Мехмет Топуз
ПП
4-3-2-1
1
Артур
34
Алмейда
24
Гарай
4
Луизао
2
Перейра
10
Гайтан
18
Матич
33
Перес
11
Сальвио
9
Лима
7
Кардосо
3-2-1-3-1
1
Демирель
3
Циглер
4
Коркмаз
2
Йобо
77
Генюл
88
Эркин
21
Шахин
7
Кейт
16
Кристиан
48
Учан
17
Сов
10
Гайтан
24
Миранда
24
Миранда
10
Гайтан
7
Кардосо
4
Урретавискайя
4
Урретавискайя
7
Кардосо
77
Генюл
14
Иртегюн
14
Иртегюн
77
Генюл
2
Йобо
17
Стох
17
Стох
2
Йобо
21
Шахин
38
Топуз
38
Топуз
21
Шахин
Остались в запасе
Бенфика
Фенербахче
13
Паулу Лопеш
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
22
Карлуш Мартинш
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
10
Вейкан Шимшек
ЦП
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
23
Семих Шентюрк
АП
Главный тренер
Айкют Кочаман
Остались в запасе
13
Паулу Лопеш
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
22
Карлуш Мартинш
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
19
Родриго
ЦФ
Остались в запасе
10
Вейкан Шимшек
ЦП
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
23
Семих Шентюрк
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Айкют Кочаман
Статистика матча Бенфика - Фенербахче
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:55 (прямая)
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