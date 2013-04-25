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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Бенфика
Фенербахче - Бенфика: обзор матча 25 апреля 2013
Фенербахче
25.04.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/2 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Бенфика
72'
Э. Коркмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Бенфика
Желтая карточка
П. Вебо
90'
Замена
М. Красич
️️️️
М. Сов
87'
Замена
С. Шахин
️️️️
К.
86'
81'
Замена
К. Мартинш
️️️️
А. Гомеш
ГОЛ! 1:0!
Э. Коркмаз
72'
64'
Замена
Родриго
️️️️
О. Джон
Замена
С. Учан
️️️️
Р. Мейрелеш
64'
Желтая карточка
М. Топал
50'
46'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
П. Аймар
Пенальти не реализован!
К.
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
О. Джон
41'
Желтая карточка
М. Перейра
Желтая карточка
К.
38'
37'
Желтая карточка
П. Аймар
31'
Желтая карточка
А. Гомеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
16
Кристиан
АП
7
Дирк Кейт
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Бенфика
1
Артур
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
15
Ола Джон
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
21
Сельджук Шахин
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
23
Семих Шентюрк
АП
17
Милош Красич
ПП
38
Мехмет Топуз
ПП
Бенфика
13
Паулу Лопеш
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
4
Джонатан Урретавискайя
ЛВ
10
Николас Гайтан
ЦП
22
Карлуш Мартинш
ЦП
9
Лима
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
4-3-1-2
1
Демирель
2
Йобо
77
Генюл
3
Циглер
4
Коркмаз
5
Топал
14
Мейрелеш
7
Кейт
16
Кристиан
9
Вебо
17
Сов
4-1-2-1-2
1
Артур
24
Гарай
33
Жардел
2
Перейра
10
Мельгарехо
18
Матич
11
Сальвио
20
Гомеш
10
Аймар
7
Кардосо
15
Джон
16
Кристиан
21
Шахин
21
Шахин
16
Кристиан
14
Мейрелеш
48
Учан
48
Учан
14
Мейрелеш
17
Сов
17
Красич
17
Красич
17
Сов
10
Аймар
10
Гайтан
10
Гайтан
10
Аймар
20
Гомеш
22
Мартинш
22
Мартинш
20
Гомеш
15
Джон
19
Родриго
19
Родриго
15
Джон
Остались в запасе
Фенербахче
Бенфика
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
23
Семих Шентюрк
АП
38
Мехмет Топуз
ПП
Главный тренер
Айкют Кочаман
13
Паулу Лопеш
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
4
Джонатан Урретавискайя
ЛВ
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
23
Семих Шентюрк
АП
38
Мехмет Топуз
ПП
Остались в запасе
13
Паулу Лопеш
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
4
Джонатан Урретавискайя
ЛВ
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Фенербахче - Бенфика
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:55 (прямая)
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