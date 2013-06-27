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    Расписание матчей 27-06-2013

    май 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    июнь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    июль 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи 2013
    27 июня, четверг
    13:00
    Томь
    1:1
    Сибирь
    Матч завершен
    27 июня, четверг
    18:00
    Анжи
    1:0
    Кешля
    Матч завершен
    27 июня, четверг
    19:00
    Краснодар
    3:5
    Славия
    Матч завершен
    27 июня, четверг
    20:00
    Ростов
    1:2
    Арсенал
    Матч завершен
    27 июня, четверг
    20:30
    Локомотив
    1:0
    Партизан
    Матч завершен
    Турнир четырех 2013
    27 июня, четверг
    19:30
    Спартак
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    27 июня, четверг
    21:30
    Зенит
    0:1
    Шахтер
    Матч завершен
    Кубок Конфедераций 2013, 1/2 финала
    27 июня, четверг
    23:00
    Испания
    0:0
    (7:6)п
    Италия
    Матч завершен
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