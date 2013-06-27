Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Динамо К
Спартак - Динамо К: обзор матча 27 июня 2013
Спартак
27.06.2013, четверг, 19:30
Турнир четырех
0 : 1
Завершен
Динамо К
31'
О. Гусев (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Спартак - Динамо К
Желтая карточка
А. Тимофеев
88'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
Кариока
80'
78'
Замена
А. Цуриков
️️️️
А. Кравец
Замена
А. Козлов
️️️️
П. Яковлев
74'
63'
Замена
О. Вукоевич
️️️️
Л. Аруна
62'
Замена
А. Алиев
️️️️
А. Ярмоленко
Замена
Джано
️️️️
К. Чельстрем
59'
Замена
В. Кротов
️️️️
Д. Билялетдинов
46'
46'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Р. Безус
46'
Замена
Дуду
️️️️
О. Гусев
46'
Замена
Е. Макаренко
️️️️
Д. Вида
46'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Д. Гармаш
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
Е. Макеев
46'
31'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Гусев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Кариока
ОП
4
Ким Чельстрем
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
14
Динияр Билялетдинов
ПВ
91
Павел Яковлев
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
20
Олег Гусев
(К)
ЛВ
25
Лукман Аруна
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
90
Роман Безус
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
92
Дуду
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
88
Александр Алиев
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Песьяков
23
Комбаров
92
Брызгалов
16
Боккетти
34
Макеев
5
Кариока
4
Чельстрем
88
Глушаков
14
Билялетдинов
91
Яковлев
14
Мовсисян
4-1-3-2
35
Коваль
21
Данило Силва
34
Хачериди
21
Вида
33
Селин
25
Аруна
7
Ярмоленко
90
Безус
20
Гусев
11
Кравец
19
Гармаш
14
Билялетдинов
57
Кротов
57
Кротов
14
Билялетдинов
34
Макеев
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
34
Макеев
5
Кариока
94
Тимофеев
94
Тимофеев
5
Кариока
4
Чельстрем
7
Джано
7
Джано
4
Чельстрем
91
Яковлев
7
Козлов
7
Козлов
91
Яковлев
19
Гармаш
8
Сидорчук
8
Сидорчук
19
Гармаш
25
Аруна
5
Вукоевич
5
Вукоевич
25
Аруна
11
Кравец
9
Цуриков
9
Цуриков
11
Кравец
21
Вида
8
Макаренко
8
Макаренко
21
Вида
7
Ярмоленко
88
Алиев
88
Алиев
7
Ярмоленко
20
Гусев
92
Дуду
92
Дуду
20
Гусев
90
Безус
14
Мехмеди
14
Мехмеди
90
Безус
Остались в запасе
Спартак
Динамо К
31
Андрей Дикань
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Александр Шовковский
ВР
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
31
Андрей Дикань
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Спартак - Динамо К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:25 (прямая)
Новости команд
Все
Спартак
Динамо К
В «Спартаке» приняли важное решение по Максименко
21:05
3
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
20:55
Павлюченко выбрал самый красивый гол в карьере
18:59
1
Бабич прокомментировал поражение Сербии от Германии – спартаковец забил в свои
17:55
2
Назван самый щедрый клуб РПЛ – это не «Зенит»
17:05
18
В «Спартаке» приняли важное решение по Максименко
21:05
3
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
20:55
Павлюченко выбрал самый красивый гол в карьере
18:59
1
Бабич прокомментировал поражение Сербии от Германии – спартаковец забил в свои
17:55
2
Назван самый щедрый клуб РПЛ – это не «Зенит»
17:05
18
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+