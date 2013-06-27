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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Томь - Cибирь
Томь - Cибирь: обзор матча 27 июня 2013
Томь
27.06.2013, четверг, 13:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Cибирь
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Томь - Cибирь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
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Томь
Cибирь
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
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2024.02.05 21:46
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Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
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РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
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Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
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2019.08.13 13:29
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ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
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ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
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ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
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