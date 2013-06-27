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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Шахтер
Зенит - Шахтер: обзор матча 27 июня 2013
Зенит
27.06.2013, четверг, 21:30
Турнир четырех
0 : 1
Завершен
Шахтер
69'
Д. Коста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Зенит - Шахтер
Замена
Д. Ходжаниязов
️️️️
Р. Широков
84'
82'
Замена
В. Гришин
️️️️
Тайсон
Замена
П. Могилевец
️️️️
А. Бухаров
75'
73'
Замена
Э. Соболь
️️️️
Исмаили
69'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коста
68'
Желтая карточка
Д. Коста
65'
Замена
Фред
️️️️
В. Нем
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
В. Файзулин
65'
46'
Замена
С. Кривцов
️️️️
А. Кучер
46'
Замена
А. Каниболоцкий
️️️️
А. Пятов
Замена
А. Лукович
️️️️
А. Витсель
46'
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Кержаков
46'
46'
Замена
В. Кобин
️️️️
Т. Хюбшман
Вторая желтая
М. Родич
40'
Желтая карточка
М. Родич
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
10
Данни
ЛП
28
Аксель Витсель
ОП
18
Константин Зырянов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
20
Виктор Файзулин
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Тайсон
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
24
Дмитрий Гречишкин
ОП
3
Томаш Хюбшман
ОП
18
Веллингтон Нем
ПП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЛЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
47
Валерий Гришин
ЦП
7
Фред
ЦП
4-2-3-1
12
Лодыгин
23
Родич
13
Нету
6
Ломбертс
15
Губочан
28
Витсель
18
Зырянов
10
Данни
15
Широков
20
Файзулин
11
Кержаков
4-2-2-1-1
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
50
Кучер
31
Исмаили
24
Гречишкин
3
Хюбшман
18
Нем
11
Тайсон
11
Коста
4
Адриано
15
Широков
5
Ходжаниязов
5
Ходжаниязов
15
Широков
28
Витсель
3
Лукович
3
Лукович
28
Витсель
Бухаров
28
Могилевец
28
Могилевец
Бухаров
20
Файзулин
19
Джорджевич
19
Джорджевич
20
Файзулин
11
Кержаков
11
Бухаров
11
Бухаров
11
Кержаков
11
Тайсон
47
Гришин
47
Гришин
11
Тайсон
30
Пятов
1
Каниболоцкий
1
Каниболоцкий
30
Пятов
50
Кучер
27
Кривцов
27
Кривцов
50
Кучер
31
Исмаили
23
Соболь
23
Соболь
31
Исмаили
3
Хюбшман
14
Кобин
14
Кобин
3
Хюбшман
18
Нем
7
Фред
7
Фред
18
Нем
Остались в запасе
Зенит
Шахтер
75
Степан Ребенко
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
4
Александр Воловик
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
75
Степан Ребенко
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Остались в запасе
4
Александр Воловик
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Зенит - Шахтер
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
Где смотреть матч:
"Россия 2" 21:25 (прямая)
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