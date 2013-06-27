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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Испания - Италия
Испания - Италия: обзор матча 27 июня 2013
Испания
27.06.2013, четверг, 23:00
Кубок Конфедераций, 1/2 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 7 : 6
Завершен
Италия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Испания - Италия
ГОЛ!
Х. Навас
7:6
Пенальти не реализован!
Л. Бонуччи
ГОЛ!
С. Бускетс
6:6
ГОЛ!
Р. Монтоливо
5:6
ГОЛ!
Х. Мата
5:5
ГОЛ!
А. Пирло
4:5
ГОЛ!
С. Рамос
4:4
ГОЛ!
С. Джовинко
3:4
ГОЛ!
Ж. Пике
3:3
ГОЛ!
Д. Де Росси
2:3
ГОЛ!
А. Иньеста
2:2
ГОЛ!
А. Аквилани
1:2
ГОЛ!
Хави
1:1
ГОЛ!
А. Кандрева
0:1
Желтая карточка
Ж. Пике
105'
+1
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Ф. Торрес
94'
91'
Замена
С. Джовинко
️️️️
А. Джилардино
80'
Замена
А. Аквилани
️️️️
К. Маркизио
Замена
Х. Мата
️️️️
Педро
79'
65'
Желтая карточка
Д. Де Росси
Замена
Х. Навас
️️️️
Д. Сильва
53'
46'
Замена
Р. Монтоливо
️️️️
А. Барцальи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Хави
ЦП
6
Андрес Иньеста
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Педро
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
0
Кристиан Маджо
ЛЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ПЗ
8
Клаудио Маркизио
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
16
Даниэле Де Росси
ОП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
11
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Испания
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
13
Хуан Мата
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
19
Роберто Сольдадо
ЦФ
Италия
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Давиде Астори
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
14
Альберто Аквилани
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
11
Алессио Черчи
ЦФ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Касильяс
18
Альба
3
Пике
15
Рамос
17
Арбелоа
5
Бускетс
8
Хави
6
Иньеста
21
Сильва
11
Педро
9
Торрес
4-2-3-1
1
Буффон
15
Барцальи
3
Кьеллини
19
Бонуччи
0
Маджо
21
Пирло
16
Де Росси
6
Кандрева
23
Джаккерини
8
Маркизио
11
Джилардино
21
Сильва
22
Навас
22
Навас
21
Сильва
9
Торрес
4
Мартинес
4
Мартинес
9
Торрес
11
Педро
13
Мата
13
Мата
11
Педро
15
Барцальи
18
Монтоливо
18
Монтоливо
15
Барцальи
8
Маркизио
14
Аквилани
14
Аквилани
8
Маркизио
11
Джилардино
10
Джовинко
10
Джовинко
11
Джилардино
Остались в запасе
Испания
Италия
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Санти Касорла
ЦП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
19
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Давиде Астори
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Алессандро Диаманти
АП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
11
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Санти Касорла
ЦП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
19
Роберто Сольдадо
ЦФ
Остались в запасе
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Давиде Астори
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Алессандро Диаманти
АП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
11
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Испания - Италия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Кастелан
Где смотреть матч:
"Россия 2" 23:25 (прямая)
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