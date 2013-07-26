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июнь 2013
июль 2013
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014), 2 тур
Чита
0 : 2
Сахалин
Матч завершен
1 : 3
Смена
Матч завершен
Байкал
4 : 0
Матч завершен
Иртыш
1 : 2
Якутия
Матч завершен
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 3 тур
Зенит
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
Матч завершен
Россия. Кубок (2013/2014), 1/128 финала
Алания
0 : 2
Анжи-2
Матч завершен
0 : 2
МИТОС
Матч завершен
3 : 1
Машук-КМВ
Матч завершен
Волгарь
2 : 0
Астрахань
Матч завершен
1 : 3
Армавир
Матч завершен
1 : 3
Металлург Л
Матч завершен
Калуга
1 : 2
Рязань
Матч завершен
Черноморец
1 : 3
Витязь
Матч завершен
Подолье
0 : 1
Витязь
Матч завершен
Локомотив
3 : 0
Факел
Матч завершен
Авангард
2 : 0
Динамо Бр
Матч завершен
Зенит
0 : 4
Сокол
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), 2 тур
1 : 1
Носта
Матч завершен
Рубин-2
1 : 2
Лада-Тольятти
Матч завершен
Челябинск
1 : 3
Сызрань-2003
Матч завершен
Тюмень
1 : 2
Волга
Матч завершен
КАМАЗ
0 : 2
Зенит-Ижевск
Матч завершен
Спартак
1 : 0
Динамо Киров
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 3 тур
Урал (мол)
2 : 1
Матч завершен
Динамо (мол)
1 : 0
Спартак М (мол)
Матч завершен
Ростов (мол)
3 : 1
Томь (мол)
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 3 тур
Металлист
2 : 0
Мариуполь
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
Сересо Осака
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Матч завершен
Урава Рэд Даймондс
1 : 2
Арсенал
Матч завершен
Кьево
3 : 0
Бари
Матч завершен
Герта
1 : 1
Рад
Матч завершен
Бастия
1 : 3
Майнц
Матч завершен
Штутгарт
0 : 0
Олимпиакос
Матч завершен
Арис
1 : 2
Рома
Матч завершен
Хераклес
1 : 0
Хетафе
Матч завершен
Крю Александра
1 : 5
Астон Вилла
Матч завершен
Бенфика
2 : 1
Леванте
Матч завершен
Болтон
0 : 2
Бетис
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2013/2014), 1 тур
Брюгге
2 : 0
Шарлеруа
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 2 тур
Нордшелланд
1 : 1
Виборг
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 2 тур
Зноймо
0 : 0
Теплице
Матч завершен
Пршибрам
2 : 4
Виктория
Матч завершен