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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Томь (мол)
Ростов (мол) - Томь (мол): обзор матча 26 июля 2013
Ростов (мол)
26.07.2013, пятница, 18:30
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
3 : 1
Завершен
Томь (мол)
83'
А. Кулишев
87'
А. Фандеев
89'
А. Степанов
90+2'
К. Погребняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Томь (мол)
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
К. Погребняк
Замена
Г. Козлов
️️️️
А. Кулишев
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
А. Степанов
89'
88'
Замена
П. Кудряшов
️️️️
А. Букачев
87'
Вторая желтая
Д. Сасин
ГОЛ! 2:0!
А. Фандеев
87'
Желтая карточка
А. Кулишев
83'
ГОЛ! 1:0!
А. Кулишев
83'
Замена
А. Степанов
️️️️
Х. Байрамян
78'
75'
Желтая карточка
Д. Сасин
72'
Замена
Д. Сасин
️️️️
А. Дырдин
Замена
В. Камилов
️️️️
А. Сиденко
64'
Желтая карточка
Н. Митин
57'
55'
Замена
И. Крицкий
️️️️
Р. Салахутдинов
Замена
Н. Николич
️️️️
М. Лепский
46'
Замена
А. Фандеев
️️️️
А. Логунов
38'
27'
Желтая карточка
К. Погребняк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
47
Андрей Сиденко
ЦП
79
Никита Митин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
63
Максим Лепский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Томь (мол)
71
Михаил Дюжиков
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
0
Владимир Лебедев
ЦЗ
70
Евгений Константиновский
ЦЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
73
Андрей Дырдин
ЦП
91
Владимир Гусев
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
30
Александр Степанов
ЦФ
64
Андрей Фандеев
ЦФ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Томь (мол)
51
Юрий Алипов
ВР
69
Евгений Чиняев
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
68
Иван Крицкий
ЦП
74
Давид Надирашвили
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
3-2-2-2-1
82
Суслов
68
Зотов
45
Лазуткин
44
Логунов
17
Демченко
44
Смирнов
47
Сиденко
79
Митин
19
Байрамян
32
Кулишев
63
Лепский
4-5-1
71
Дюжиков
0
Лебедев
70
Константиновский
22
Николов
54
Букачев
73
Дырдин
11
Аксанов
0
Москов
65
Салахутдинов
91
Гусев
9
Погребняк
19
Байрамян
30
Степанов
30
Степанов
19
Байрамян
44
Логунов
64
Фандеев
64
Фандеев
44
Логунов
32
Кулишев
50
Козлов
50
Козлов
32
Кулишев
63
Лепский
23
Николич
23
Николич
63
Лепский
47
Сиденко
18
Камилов
18
Камилов
47
Сиденко
54
Букачев
29
Кудряшов
29
Кудряшов
54
Букачев
65
Салахутдинов
68
Крицкий
68
Крицкий
65
Салахутдинов
73
Дырдин
77
Сасин
77
Сасин
73
Дырдин
Остались в запасе
Ростов (мол)
Томь (мол)
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
13
Никита Чагров
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
51
Юрий Алипов
ВР
69
Евгений Чиняев
ЦЗ
74
Давид Надирашвили
ЦП
84
Антон Митерев
ЦЗ
21
Антон Макурин
ЦП
Остались в запасе
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
13
Никита Чагров
ВР
Остались в запасе
51
Юрий Алипов
ВР
69
Евгений Чиняев
ЦЗ
74
Давид Надирашвили
ЦП
84
Антон Митерев
ЦЗ
21
Антон Макурин
ЦП
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Ростов (мол) - Томь (мол)
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Юдин
(Волжский)
Стадион:
СК "СДЮШОР-9"
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