Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
июль 2013
август 2013
Россия. ФНЛ (2013/2014), 7 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
Сибирь
Матч завершен
Енисей
1 : 0
Спартак-Нальчик
Матч завершен
Оренбург
2 : 1
Сочи
Матч завершен
Уфа
1 : 0
Торпедо
Матч завершен
Ангушт
0 : 2
Ротор
Матч завершен
Химик
1 : 1
Арсенал
Матч завершен
Нефтехимик
1 : 3
Салют
Матч завершен
0 : 0
Луч
Матч завершен
Шинник
3 : 0
Мордовия
Матч завершен
Лига чемпионов (2013/2014), 3 раунд, ответный матч
Зенит
5 : 0
Нордшелланд
Матч завершен
Хафнарфьордур
0 : 0
Аустрия
Матч завершен
Металлист
1 : 1
ПАОК
Матч завершен
Шериф
0 : 3
Динамо
Матч завершен
Эльфсборг
0 : 0
Селтик
Матч завершен
Виктория
6 : 2
Нымме Калью
Матч завершен
Зюлте-Варегем
0 : 3
ПСВ
Матч завершен
Легия
0 : 0
Мольде
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014), 6 тур
Зенит-2
2 : 3
Текстильщик
Матч завершен
Тосно
1 : 0
Волга
Матч завершен
0 : 0
Матч завершен
2 : 2
Коломна
Матч завершен
ЦРФСО
1 : 0
Знамя Труда
Матч завершен
Олимп-Долгопрудный
4 : 1
Вологда
Матч завершен
Псков
1 : 1
Химки
Матч завершен
Строгино
2 : 1
Спартак К
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), 4 тур
Челябинск
0 : 0
Лада-Тольятти
Матч завершен
1 : 2
Волга
Матч завершен
Рубин-2
1 : 1
Зенит-Ижевск
Матч завершен
Тюмень
1 : 0
КАМАЗ
Матч завершен
Спартак
2 : 1
Носта
Матч завершен
Сызрань-2003
1 : 0
Динамо Киров
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
Брага
1 : 0
Вест Хэм
Матч завершен
Эвертон
0 : 1
Валенсия
Матч завершен
Таиланд
1 : 7
Барселона
Матч завершен
Волеренга
1 : 4
Ливерпуль
Матч завершен
Международный Кубок Чемпионов Guinness 2013
Ювентус
1 : 1
Интер
Матч завершен