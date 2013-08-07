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Расписание матчей 07-08-2013

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
июль 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
август 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
сентябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
Предыдущий день Следующий день
Россия. ФНЛ (2013/2014), 7 тур Таблица
7 августа, 12:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Сибирь
Матч завершен
7 августа, 15:00
Енисей
1 : 0
Спартак-Нальчик
Матч завершен
7 августа, 17:00
Оренбург
2 : 1
Сочи
Матч завершен
7 августа, 17:00
Уфа
1 : 0
Торпедо
Матч завершен
7 августа, 17:00
Ангушт
0 : 2
Ротор
Матч завершен
7 августа, 18:00
Химик
1 : 1
Арсенал
Матч завершен
7 августа, 18:00
Нефтехимик
1 : 3
Салют
Матч завершен
7 августа, 18:00
0 : 0
Луч
Матч завершен
7 августа, 19:00
Шинник
3 : 0
Мордовия
Матч завершен
Лига чемпионов (2013/2014), 3 раунд, ответный матч
7 августа, 20:00
Зенит
5 : 0
Нордшелланд
Матч завершен
7 августа, 20:00
Хафнарфьордур
0 : 0
Аустрия
Матч завершен
7 августа, 21:00
Металлист
1 : 1
ПАОК
Матч завершен
7 августа, 21:00
Шериф
0 : 3
Динамо
Матч завершен
7 августа, 21:45
Эльфсборг
0 : 0
Селтик
Матч завершен
7 августа, 22:15
Виктория
6 : 2
Нымме Калью
Матч завершен
7 августа, 22:45
Зюлте-Варегем
0 : 3
ПСВ
Матч завершен
7 августа, 22:45
Легия
0 : 0
Мольде
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014), 6 тур Таблица
7 августа, 13:00
Зенит-2
2 : 3
Текстильщик
Матч завершен
7 августа, 18:00
Тосно
1 : 0
Волга
Матч завершен
7 августа, 18:30
0 : 0
Матч завершен
7 августа, 18:30
2 : 2
Коломна
Матч завершен
7 августа, 18:30
ЦРФСО
1 : 0
Знамя Труда
Матч завершен
7 августа, 18:30
Олимп-Долгопрудный
4 : 1
Вологда
Матч завершен
7 августа, 18:30
Псков
1 : 1
Химки
Матч завершен
7 августа, 19:00
Строгино
2 : 1
Спартак К
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), 4 тур Таблица
7 августа, 16:30
Челябинск
0 : 0
Лада-Тольятти
Матч завершен
7 августа, 17:00
1 : 2
Волга
Матч завершен
7 августа, 17:00
Рубин-2
1 : 1
Зенит-Ижевск
Матч завершен
7 августа, 17:00
Тюмень
1 : 0
КАМАЗ
Матч завершен
7 августа, 18:30
Спартак
2 : 1
Носта
Матч завершен
7 августа, 19:00
Сызрань-2003
1 : 0
Динамо Киров
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
7 августа, 00:15
Брага
1 : 0
Вест Хэм
Матч завершен
7 августа, 05:00
Эвертон
0 : 1
Валенсия
Матч завершен
7 августа, 16:00
Таиланд
1 : 7
Барселона
Матч завершен
7 августа, 21:00
Волеренга
1 : 4
Ливерпуль
Матч завершен
Международный Кубок Чемпионов Guinness 2013
7 августа, 02:30
Ювентус
1 : 1
Интер
Матч завершен
Россия
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