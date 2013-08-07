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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Сочи
Оренбург - Сочи: обзор матча 07 августа 2013
Оренбург
07.08.2013, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
2 : 1
Завершен
Сочи
61'
А. Хазов
89'
А. Хазов
14'
М. Кирсанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Сочи
90'
+3
Вторая желтая
А. Самохвалов
90'
+1
Желтая карточка
А. Самохвалов
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
В. Парняков
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
А. Хазов
89'
84'
Замена
И. Маркелов
️️️️
Р. Гиголаев
77'
Замена
В. Ильин
️️️️
Д. Акимов
Замена
Н. Саталкин
️️️️
С. Турсунов
72'
70'
Замена
Б. Идову
️️️️
С. Матяш
ГОЛ! 1:1!
А. Хазов
61'
Замена
З. Арзиани
️️️️
С. Бреев
58'
53'
Желтая карточка
М. Федоров
Замена
О. Кожанов
️️️️
А. Кобялко
49'
46'
Замена
Е. Матрахов
️️️️
Д. Кудинов
42'
Желтая карточка
М. Кирсанов
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Кирсанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
77
Артем Москвин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
29
Иван Мельник
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
10
Максим Федоров
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Борис Журавлев
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
25
Зураби Арзиани
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
20
Олег Кожанов
ЦФ
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
88
Иван Маркелов
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
98
Владимир Ильин
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
4-3-1-2
77
Москвин
26
Васиев
10
Парняков
15
Андреев
12
Малых
3
Ахмедов
30
Друзин
23
Бреев
17
Турсунов
22
Кобялко
16
Хазов
3-2-2-2
1
Самохвалов
29
Мельник
3
Сурков
5
Кудинов
11
Кирсанов
4
Васильев
10
Федоров
13
Гиголаев
98
Акимов
10
Матяш
10
Парняков
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
10
Парняков
23
Бреев
25
Арзиани
25
Арзиани
23
Бреев
17
Турсунов
87
Саталкин
87
Саталкин
17
Турсунов
22
Кобялко
20
Кожанов
20
Кожанов
22
Кобялко
5
Кудинов
10
Матрахов
10
Матрахов
5
Кудинов
10
Матяш
30
Идову
30
Идову
10
Матяш
13
Гиголаев
88
Маркелов
88
Маркелов
13
Гиголаев
98
Акимов
98
Ильин
98
Ильин
98
Акимов
Остались в запасе
Оренбург
Сочи
73
Дмитрий Чванов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
27
Владимир Есин
ЛВ
31
Антон Арсеньев
ВР
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Борис Журавлев
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Остались в запасе
27
Владимир Есин
ЛВ
31
Антон Арсеньев
ВР
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Борис Журавлев
Статистика матча Оренбург - Сочи
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Газовик
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