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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Cибирь
СКА-Хабаровск - Cибирь: обзор матча 07 августа 2013
СКА-Хабаровск
07.08.2013, среда, 12:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
2 : 1
Завершен
Cибирь
13'
Г. Гогуа (П)
41'
Р. Славнов
34'
Т. Выходил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Cибирь
Замена
Леонардо
️️️️
Г. Гогуа
85'
76'
Замена
П. Кубицки
️️️️
Д. Скороходов
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
А. Радченко
72'
69'
Замена
А. Едунов
️️️️
М. Бркляча
Замена
Н. Замалиев
️️️️
А. Мурнин
67'
57'
Замена
М. Житнев
️️️️
В. Рыжков
53'
Желтая карточка
Т. Выходил
Желтая карточка
Г. Гогуа
52'
ГОЛ! 2:1!
Р. Славнов
41'
Замена
Н. Жуниор
️️️️
М. Трусевич
39'
34'
Желтая карточка
В. Рыжков
34'
ГОЛ! 1:1!
Т. Выходил
Желтая карточка
М. Трусевич
24'
16'
Желтая карточка
М. Бркляча
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Гогуа
13'
12'
Замена
Е. Малофеев
️️️️
Р. Беляев
9'
Желтая карточка
В. Головатенко
9'
Красная карточка
И. Трунин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
27
Андрей Мурнин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
93
Марио Бркляча
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
80
Леонардо
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
11
Натан Жуниор
ЦФ
Cибирь
16
Евгений Малофеев
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
27
Патрик Кубицки
ЦП
11
Алексей Едунов
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
3-2-4-1
16
Агапов
10
Никифоров
88
Наваловский
3
Удалый
85
Попов
7
Зураев
7
Гогуа
27
Мурнин
30
Трусевич
4
Славнов
27
Радченко
4-2-4
25
Трунин
5
Головатенко
68
Запрудских
4
Выходил
44
Самсонов
28
Рыжков
32
Скороходов
7
Беляев
11
Базанов
9
Маркосов
93
Бркляча
27
Мурнин
13
Замалиев
13
Замалиев
27
Мурнин
7
Гогуа
80
Леонардо
80
Леонардо
7
Гогуа
27
Радченко
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
27
Радченко
30
Трусевич
11
Натан Жуниор
11
Натан Жуниор
30
Трусевич
32
Скороходов
27
Кубицки
27
Кубицки
32
Скороходов
93
Бркляча
11
Едунов
11
Едунов
93
Бркляча
7
Беляев
16
Малофеев
16
Малофеев
7
Беляев
28
Рыжков
99
Житнев
99
Житнев
28
Рыжков
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Cибирь
40
Антон Козорез
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
52
Евгений Зиновьев
ПП
Остались в запасе
40
Антон Козорез
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
Остались в запасе
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
52
Евгений Зиновьев
ПП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча СКА-Хабаровск - Cибирь
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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