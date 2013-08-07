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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Салют
Нефтехимик - Салют: обзор матча 07 августа 2013
Нефтехимик
07.08.2013, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
1 : 3
Завершен
Салют
70'
М. Джалилов
24'
М. Яковлев
61'
А. Михеев
90+2'
В. Афонин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Салют
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:3!
В. Афонин
Желтая карточка
С. Лосев
90'
90'
Замена
М. Шевченко
️️️️
А. Бекетов
88'
Замена
А. Носов
️️️️
А. Михеев
Замена
Д. Мирзаев
️️️️
В. Чала
85'
77'
Замена
А. Яркин
️️️️
М. Ахметович
ГОЛ! 1:2!
М. Джалилов
70'
61'
ГОЛ! 0:2!
А. Михеев
Замена
Д. Кузяев
️️️️
И. Гультяев
57'
Замена
М. Джалилов
️️️️
Г. Нуров
56'
46'
Желтая карточка
В. Ридель
44'
Замена
С. Цуканов
️️️️
А. Семенов
Пенальти не реализован!
Г. Нуров
38'
37'
Красная карточка
С. Мирошниченко
24'
ГОЛ! 0:1!
М. Яковлев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
5
Михаил Платика
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
94
Георгий Нуров
АП
34
Вальтер Чала
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
29
Владимир Ридель
ЦЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
78
Александр Михеев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
34
Никита Бочаров
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Салют
35
Игорь Телков
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
7
Максим Шевченко
ЦП
77
Максим Андреев
АП
22
Александр Яркин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лосев
4
Дранников
65
Рябошапка
25
Смирнов
35
Гультяев
88
Камболов
5
Платика
71
Дзахов
94
Нуров
23
Махмутов
34
Чала
3-3-3-1
55
Криворучко
29
Ридель
21
Бутырин
24
Мирошниченко
25
Жирный
8
Афонин
13
Семенов
78
Михеев
7
Бекетов
9
Яковлев
90
Ахметович
94
Нуров
63
Джалилов
63
Джалилов
94
Нуров
34
Чала
22
Мирзаев
22
Мирзаев
34
Чала
35
Гультяев
14
Кузяев
14
Кузяев
35
Гультяев
7
Бекетов
7
Шевченко
7
Шевченко
7
Бекетов
90
Ахметович
22
Яркин
22
Яркин
90
Ахметович
13
Семенов
39
Цуканов
39
Цуканов
13
Семенов
78
Михеев
11
Носов
11
Носов
78
Михеев
Остались в запасе
Нефтехимик
Салют
25
Мераби Уридия
ЦФ
34
Никита Бочаров
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
77
Максим Андреев
АП
35
Игорь Телков
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
25
Мераби Уридия
ЦФ
34
Никита Бочаров
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
Остались в запасе
77
Максим Андреев
АП
35
Игорь Телков
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Нефтехимик - Салют
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Нефтехимик
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