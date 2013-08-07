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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ангушт - Ротор
Ангушт - Ротор: обзор матча 07 августа 2013
Ангушт
07.08.2013, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
0 : 2
Завершен
Ротор
12'
Х. Аппаев
49'
А. Малыгин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ангушт - Ротор
Желтая карточка
С. Путилин
90'
87'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
С. Фомин
Замена
А. Дзейтов
️️️️
З. Кишев
70'
Замена
И. Цуроев
️️️️
А. Курачинов
63'
49'
ГОЛ! 0:2!
А. Малыгин
44'
Желтая карточка
Н. Глушков
12'
ГОЛ! 0:1!
Х. Аппаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
27
Илез Газдиев
ЦЗ
14
Залим Кишев
ЦЗ
5
Апти Аушев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
9
Азамат Курачинов
ЦФ
11
Руслан Зязиков
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
8
Дмитрий Комаровский
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
8
Аслан Дзейтов
ЦП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
Ротор
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
10
Артур Рылов
ПП
24
Александр Коротаев
ЦФ
3-3-2-2
71
Бучнев
5
Аушев
4
Дашаев
33
Путилин
14
Кишев
33
Дышеков
27
Газдиев
14
Каркаев
10
Ахильгов
11
Зязиков
9
Курачинов
3-4-1-2
31
Пчелинцев
22
Тен
6
Малыгин
33
Ламанж
8
Комаровский
47
Глушков
4
Фомин
20
Войдель
16
Ставпец
26
Архипов
14
Аппаев
14
Кишев
8
Дзейтов
8
Дзейтов
14
Кишев
9
Курачинов
9
Цуроев
9
Цуроев
9
Курачинов
4
Фомин
70
Кабутов
70
Кабутов
4
Фомин
Остались в запасе
Ангушт
Ротор
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
35
Илья Гаврилов
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
10
Артур Рылов
ПП
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Остались в запасе
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
Остались в запасе
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
35
Илья Гаврилов
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
10
Артур Рылов
ПП
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Статистика матча Ангушт - Ротор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Центральный им. Р. Аушева
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