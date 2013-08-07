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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химик - Арсенал
Химик - Арсенал: обзор матча 07 августа 2013
Химик
07.08.2013, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
31'
А. Еркин
12'
Е. Савин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Арсенал
Желтая карточка
Р. Паштов
90'
87'
Желтая карточка
С. Сухарев
83'
Замена
П. Сергеев
️️️️
Д. Смирнов
Замена
А. Мануковский
️️️️
М. Костюков
82'
73'
Замена
Р. Тимохин
️️️️
А. Кутьин
72'
Замена
С. Маслов
️️️️
Е. Савин
Желтая карточка
В. Кичин
66'
Замена
С. Квасов
️️️️
А. Еркин
63'
Желтая карточка
С. Рашевский
47'
Замена
Е. Чернов
️️️️
И. Гелоян
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Еркин
31'
12'
ГОЛ! 0:1!
Е. Савин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
58
Сергей Рашевский
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
27
Владислав Иванов
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
90
Андрей Лях
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Евгений Савин
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Химик
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
9
Никита Журавлев
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
11
Олег Макеев
ЦФ
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
15
Виталий Орлов
ЦП
20
Павел Сергеев
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
4-2-2-2
1
Гавиловский
2
Кичин
6
Шустиков
77
Прошин
55
Коротков
58
Рашевский
77
Паштов
10
Гелоян
77
Костюков
33
Еркин
27
Иванов
3-2-3-2
1
Филимонов
22
Ершов
71
Денисов
18
Сухарев
18
Кашчелан
90
Лях
24
Смирнов
8
Макаренко
27
Игнатьев
48
Кутьин
99
Савин
10
Гелоян
23
Чернов
23
Чернов
10
Гелоян
77
Костюков
8
Мануковский
8
Мануковский
77
Костюков
33
Еркин
17
Квасов
17
Квасов
33
Еркин
24
Смирнов
20
Сергеев
20
Сергеев
24
Смирнов
48
Кутьин
45
Тимохин
45
Тимохин
48
Кутьин
99
Савин
14
Маслов
14
Маслов
99
Савин
Остались в запасе
Химик
Арсенал
9
Никита Журавлев
ЦП
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
11
Олег Макеев
ЦФ
12
Артем Загребин
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
15
Виталий Орлов
ЦП
30
Максим Кликин
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
9
Никита Журавлев
ЦП
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
11
Олег Макеев
ЦФ
12
Артем Загребин
ВР
Остались в запасе
15
Виталий Орлов
ЦП
30
Максим Кликин
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Химик - Арсенал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Химик
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