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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Торпедо
Уфа - Торпедо: обзор матча 07 августа 2013
Уфа
07.08.2013, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо
22'
А. Валикаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Торпедо
Замена
Д. Голубов
️️️️
Н. Жиляев
89'
61'
Желтая карточка
Д. Бояринцев
Замена
К. Подкорытов
️️️️
А. Валикаев
52'
Желтая карточка
М. Тишкин
51'
Замена
А. Мязин
️️️️
Д. Карлос
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Валикаев
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
5
Артур Валикаев
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
57
Константин Подкорытов
ЦП
77
Булат Хаернасов
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Торпедо
14
Александр Цыбиков
ВР
56
Александр Довбня
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
18
Лев Корнилов
ЦП
90
Олег Поляков
ЦП
3-3-3-1
16
Барановский
88
Киреев
3
Аликин
19
Осипов
44
Тишкин
13
Засеев
33
Сухов
9
Жиляев
11
Карлос
5
Валикаев
91
Заболотный
3-2-3-1
14
Конюхов
8
Тесак
4
Айдов
15
Князев
71
Багаев
34
Кацалапов
7
Бояринцев
40
Кулешов
20
Стеклов
99
Шевченко
5
Валикаев
57
Подкорытов
57
Подкорытов
5
Валикаев
11
Карлос
87
Мязин
87
Мязин
11
Карлос
9
Жиляев
85
Голубов
85
Голубов
9
Жиляев
Остались в запасе
Уфа
Торпедо
77
Булат Хаернасов
ЦФ
1
Давид Юрченко
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
18
Лев Корнилов
ЦП
90
Олег Поляков
ЦП
14
Александр Цыбиков
ВР
56
Александр Довбня
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
Главный тренер
Николай Савичев
Остались в запасе
77
Булат Хаернасов
ЦФ
1
Давид Юрченко
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
Остались в запасе
18
Лев Корнилов
ЦП
90
Олег Поляков
ЦП
14
Александр Цыбиков
ВР
56
Александр Довбня
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Николай Савичев
Статистика матча Уфа - Торпедо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Динамо
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