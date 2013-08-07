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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - Нордшелланд
Зенит - Нордшелланд: обзор матча 07 августа 2013
Зенит
07.08.2013, среда, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
5 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Нордшелланд
23'
Р. Широков
51'
Халк
63'
Данни
68'
А. Аршавин
90+3'
Р. Широков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Нордшелланд
ГОЛ! 5:0!
Р. Широков
Пас отдал
А. Аршавин
90'
+3
Замена
В. Файзулин
️️️️
К. Зырянов
80'
73'
Пенальти не реализован!
Н. Стокхольм
Красная карточка
Л. Нету
71'
69'
Замена
К. О'Брайен
️️️️
Й. Стригер Ларсен
ГОЛ! 4:0!
А. Аршавин
Пас отдал
А. Витсель
68'
Замена
А. Аршавин
️️️️
А. Бухаров
67'
ГОЛ! 3:0!
Данни
Пас отдал
Халк
63'
Желтая карточка
А. Бухаров
59'
57'
Замена
Н. Йоханнесен
️️️️
М. Нордстранд
Замена
А. Тимощук
️️️️
А. Анюков
53'
52'
Желтая карточка
А. Кристиансен
ГОЛ! 2:0!
Халк
Пас отдал
Р. Широков
51'
38'
Замена
Э. Маркондес
️️️️
О. Тхичосен
37'
Травма
О. Тхичосен
ГОЛ! 1:0!
Р. Широков
Пас отдал
Халк
23'
15'
Желтая карточка
М. Якобсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛВ
18
Константин Зырянов
(К)
ОП
15
Роман Широков
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Халк
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Нордшелланд
1
Мартин Хансен
ВР
21
Иван Рунье
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
91
Марио Тичинович
ЛП
10
Мартин Вингаард
ЛВ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
7
Николай Стокхольм
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
(К)
ПП
37
Оливер Тхичосен
ПВ
11
Мортен Нордстранд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Нордшелланд
1
Йеспер Хансен
ВР
30
Николай Йоханнесен
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
6
Лассе Петри
ЦП
4
Конор О'Брайен
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
31
Миккел Йенсен
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Лодыгин
5
Ходжаниязов
13
Нету
6
Ломбертс
22
Анюков
18
Зырянов
15
Широков
28
Витсель
10
Данни
7
Халк
11
Бухаров
3-4-2-1
1
Хансен
21
Рунье
5
Грегор
27
Якобсен
17
Стригер Ларсен
10
Кристиансен
7
Стокхольм
91
Тичинович
37
Тхичосен
10
Вингаард
11
Нордстранд
22
Анюков
44
Тимощук
44
Тимощук
22
Анюков
18
Зырянов
20
Файзулин
20
Файзулин
18
Зырянов
11
Бухаров
28
Аршавин
28
Аршавин
11
Бухаров
11
Нордстранд
30
Йоханнесен
30
Йоханнесен
11
Нордстранд
17
Стригер Ларсен
4
О'Брайен
4
О'Брайен
17
Стригер Ларсен
37
Тхичосен
10
Маркондес
10
Маркондес
37
Тхичосен
Остались в запасе
Зенит
Нордшелланд
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
31
Миккел Йенсен
ЦФ
6
Лассе Петри
ЦП
1
Йеспер Хансен
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Остались в запасе
31
Миккел Йенсен
ЦФ
6
Лассе Петри
ЦП
1
Йеспер Хансен
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Зенит - Нордшелланд
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 2 тур
Нордшелланд
2 : 2
22.10.2026
ЦСКА София
Информация о матче
Главный судья:
Серж Гюмьенни
(Синт-Труйден)
Помощники судьи:
Кристоф Меерс (Бельгия)
Франк Блеен ( Бельгия)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 19:30 (прямая)
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