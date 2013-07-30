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Лига чемпионов 2026/2027
Нордшелланд - Зенит
Нордшелланд - Зенит: обзор матча 30 июля 2013
Нордшелланд
30.07.2013, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 5
Завершен
Зенит
49'
А. Кержаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нордшелланд - Зенит
90'
Замена
В. Быстров
️️️️
Данни
83'
Замена
А. Лукович
️️️️
Халк
Замена
Э. Маркондес
️️️️
О. Тхичосен
82'
Замена
К. Аабех
️️️️
М. Тичинович
76'
64'
Желтая карточка
Л. Нету
Замена
М. Нордстранд
️️️️
А. Кристиансен
62'
Желтая карточка
П. Мтилига
58'
49'
ГОЛ! 0:1!
А. Кержаков
Пас отдал
Халк
46'
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Аршавин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
1
Мартин Хансен
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
21
Иван Рунье
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
8
Патрик Мтилига
ЛП
91
Марио Тичинович
ЛВ
7
Николай Стокхольм
(К)
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ПП
37
Оливер Тхичосен
ПВ
10
Мартин Вингаард
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
44
Анатолий Тимощук
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
10
Данни
ЛВ
18
Константин Зырянов
(К)
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
20
Виктор Файзулин
АП
28
Андрей Аршавин
ПВ
7
Халк
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Нордшелланд
1
Йеспер Хансен
ВР
30
Николай Йоханнесен
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
19
Марк Гюнделах
ПВ
9
Ким Аабех
ЦФ
11
Мортен Нордстранд
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
34
Владимир Быстров
ПП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
3-4-2-1
1
Хансен
27
Якобсен
21
Рунье
5
Грегор
8
Мтилига
7
Стокхольм
10
Кристиансен
17
Стригер Ларсен
91
Тичинович
37
Тхичосен
10
Вингаард
4-2-3-1
12
Лодыгин
15
Губочан
13
Нету
6
Ломбертс
44
Тимощук
18
Зырянов
28
Витсель
28
Аршавин
20
Файзулин
10
Данни
7
Халк
91
Тичинович
9
Аабех
9
Аабех
91
Тичинович
37
Тхичосен
10
Маркондес
10
Маркондес
37
Тхичосен
10
Кристиансен
11
Нордстранд
11
Нордстранд
10
Кристиансен
7
Халк
3
Лукович
3
Лукович
7
Халк
10
Данни
34
Быстров
34
Быстров
10
Данни
28
Аршавин
11
Кержаков
11
Кержаков
28
Аршавин
Остались в запасе
Нордшелланд
Зенит
30
Николай Йоханнесен
ЦЗ
1
Йеспер Хансен
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
19
Марк Гюнделах
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
23
Егор Бабурин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
30
Николай Йоханнесен
ЦЗ
1
Йеспер Хансен
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
19
Марк Гюнделах
ПВ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Нордшелланд - Зенит
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 2 тур
Нордшелланд
2 : 2
22.10.2026
ЦСКА София
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Стадион:
Фарум Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 20:30 (прямая)
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