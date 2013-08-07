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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Спартак-Нальчик
Енисей - Спартак-Нальчик: обзор матча 07 августа 2013
Енисей
07.08.2013, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
1 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
31'
В. Лешонок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Спартак-Нальчик
Замена
П. Рожков
️️️️
В. Лешонок
83'
Замена
В. Пьянченко
️️️️
Р. Ситдиков
77'
74'
Замена
И. Тлупов
️️️️
А. Медведев
Замена
Д. Рыжов
️️️️
Е. Иванов
73'
70'
Замена
Д. Буйтраго
️️️️
Е. Чеботару
65'
Замена
А. Аверьянов
️️️️
А. Шаваев
Замена
Л. Буш
️️️️
С. Лебамба
63'
61'
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
А. Гошоков
39'
Желтая карточка
Р. Абазов
ГОЛ! 1:0!
В. Лешонок
31'
26'
Желтая карточка
И. Коронов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
88
Раис Ситдиков
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
Главный тренер
Александр Алферов
Спартак-Нальчик
22
Николай Цыган
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Енисей
77
Михаил Бородько
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
7
Василий Пьянченко
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
7
Лауренциу Буш
ПВ
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
11
Ислам Тлупов
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
3-3-3-1
79
Плотников
5
Пятикопов
80
Качан
4
Никитин
27
Лебамба
88
Ситдиков
18
Марущак
9
Лешонок
14
Лайзанс
8
Иванов
88
Галыш
4-4-2
22
Цыган
57
Абазов
4
Овсиенко
91
Суслов
19
Гарбуз
53
Руа Флорес
37
Чеботару
8
Шаваев
14
Коронов
13
Медведев
19
Гошоков
9
Лешонок
27
Рожков
27
Рожков
9
Лешонок
88
Ситдиков
7
Пьянченко
7
Пьянченко
88
Ситдиков
8
Иванов
63
Рыжов
63
Рыжов
8
Иванов
27
Лебамба
7
Буш
7
Буш
27
Лебамба
8
Шаваев
11
Аверьянов
11
Аверьянов
8
Шаваев
13
Медведев
11
Тлупов
11
Тлупов
13
Медведев
19
Гошоков
8
Сирадзе
8
Сирадзе
19
Гошоков
37
Чеботару
10
Буйтраго
10
Буйтраго
37
Чеботару
Остались в запасе
Енисей
Спартак-Нальчик
77
Михаил Бородько
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
19
Алексей Степанов
ВР
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Остались в запасе
77
Михаил Бородько
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Енисей - Спартак-Нальчик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Центральный
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