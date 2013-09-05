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август 2013
сентябрь 2013
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014), 9 тур
Сахалин
5 : 0
Сибирь-2
Матч завершен
Якутия
2 : 2
Байкал
Матч завершен
Смена
0 : 0
Иртыш
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2013/2014), 12 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
Химик
Матч завершен
Енисей
3 : 1
Уфа
Матч завершен
Сибирь
1 : 1
Ангушт
Матч завершен
Оренбург
2 : 0
Шинник
Матч завершен
Мордовия
0 : 0
Матч завершен
Спартак-Нальчик
1 : 0
Салют
Матч завершен
Ротор
0 : 2
Луч
Матч завершен
Торпедо
1 : 0
Балтика
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 9 тур
Динамо Бр
2 : 2
Сокол
Матч завершен
США. МЛС 2013
Коламбус
2 : 0
Динамо Хьюстон
Матч завершен
Сиэтл
1 : 0
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 18 тур
Фламенго
2 : 1
Витория
Матч завершен
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
Сантос
Матч завершен
Португеза
2 : 1
Понте-Прета
Матч завершен
Баия
1 : 3
Крузейро
Матч завершен
Интернасьонал
1 : 0
Коринтианс
Матч завершен
Атлетико Минейро
2 : 2
Флуминенсе
Матч завершен