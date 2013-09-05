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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Ангушт
Cибирь - Ангушт: обзор матча 05 сентября 2013
Cибирь
05.09.2013, четверг, 16:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 1
Завершен
Ангушт
75'
М. Маркосов (П)
21'
М. Сорочкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Ангушт
90'
Замена
И. Цуроев
️️️️
М. Сорочкин
Желтая карточка
М. Маркосов
85'
82'
Замена
Г. Гузь
️️️️
С. Гаракоев
80'
Желтая карточка
М. Мищенко
Желтая карточка
Р. Беляев
80'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Маркосов
75'
74'
Желтая карточка
С. Путилин
Замена
В. Азаров
️️️️
Д. Скороходов
64'
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
В. Рыжков
59'
Замена
Д. Скороходов
️️️️
П. Кубицки
58'
Замена
А. Базанов
️️️️
Т. Выходил
46'
44'
Замена
М. Мищенко
️️️️
И. Газдиев
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Сорочкин
17'
Желтая карточка
А. Каркаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
27
Патрик Кубицки
ЦП
29
Артем Кабанов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
6
Нивалдо
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
14
Залим Кишев
ЦЗ
27
Илез Газдиев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
21
Ваха Албаков
ЦП
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
11
Руслан Зязиков
ЦФ
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Cибирь
22
Евгений Пузин
ВР
32
Денис Скороходов
ЛП
5
Алексей Гладышев
ЛП
52
Евгений Зиновьев
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Ангушт
28
Ибрагим Шибилов
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
22
Григорий Гузь
ЦП
13
Азамат Меров
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
4-3-3
25
Трунин
44
Самсонов
4
Выходил
80
Климов
68
Запрудских
27
Кубицки
29
Кабанов
28
Рыжков
9
Маркосов
7
Беляев
6
Нивалдо
4-4-2
71
Бучнев
27
Газдиев
4
Дашаев
33
Путилин
14
Кишев
33
Гаракоев
21
Албаков
10
Ахильгов
14
Каркаев
21
Сорочкин
11
Зязиков
Скороходов
99
Азаров
99
Азаров
Скороходов
27
Кубицки
32
Скороходов
32
Скороходов
27
Кубицки
28
Рыжков
52
Зиновьев
52
Зиновьев
28
Рыжков
4
Выходил
11
Базанов
11
Базанов
4
Выходил
33
Гаракоев
22
Гузь
22
Гузь
33
Гаракоев
21
Сорочкин
9
Цуроев
9
Цуроев
21
Сорочкин
27
Газдиев
29
Мищенко
29
Мищенко
27
Газдиев
Остались в запасе
Cибирь
Ангушт
22
Евгений Пузин
ВР
5
Алексей Гладышев
ЛП
93
Марио Бркляча
ЦФ
28
Ибрагим Шибилов
ВР
13
Азамат Меров
ЦП
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Главный тренер
Борис Стукалов
Остались в запасе
22
Евгений Пузин
ВР
5
Алексей Гладышев
ЛП
93
Марио Бркляча
ЦФ
Остались в запасе
28
Ибрагим Шибилов
ВР
13
Азамат Меров
ЦП
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Главный тренер
Борис Стукалов
Статистика матча Cибирь - Ангушт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Спартак
Новости команд
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