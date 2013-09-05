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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Химик
СКА-Хабаровск - Химик: обзор матча 05 сентября 2013
СКА-Хабаровск
05.09.2013, четверг, 11:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 1
Завершен
Химик
83'
Г. Наваловский
88'
И. Столбовой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Химик
Желтая карточка
С. Нестеренко
90'
88'
ГОЛ! 1:1!
И. Столбовой
Замена
Леонардо
️️️️
Г. Гогуа
86'
ГОЛ! 1:0!
Г. Наваловский
83'
80'
Замена
И. Столбовой
️️️️
М. Костюков
78'
Замена
В. Иванов
️️️️
С. Квасов
74'
Замена
О. Макеев
️️️️
А. Касьян
Замена
А. Мурнин
️️️️
Р. Славнов
74'
Желтая карточка
В. Кармазиненко
71'
66'
Замена
Р. Паштов
️️️️
А. Еркин
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
А. Радченко
61'
15'
Желтая карточка
А. Еркин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
27
Александр Радченко
ЦФ
11
Натан Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
69
Александр Лобков
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
17
Сергей Квасов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
33
Александр Еркин
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
80
Леонардо
ЛП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
27
Андрей Мурнин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Химик
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
9
Никита Журавлев
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
11
Олег Макеев
ЦФ
27
Владислав Иванов
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
3-2-3-2
40
Козорез
88
Наваловский
5
Нестеренко
3
Удалый
10
Никифоров
27
Мочалин
7
Гогуа
13
Замалиев
4
Славнов
11
Натан Жуниор
27
Радченко
4-2-2-2
1
Гавиловский
77
Прошин
55
Коротков
6
Шустиков
69
Лобков
17
Квасов
8
Мануковский
77
Костюков
10
Гелоян
19
Касьян
33
Еркин
7
Гогуа
80
Леонардо
80
Леонардо
7
Гогуа
4
Славнов
27
Мурнин
27
Мурнин
4
Славнов
27
Радченко
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
27
Радченко
19
Касьян
11
Макеев
11
Макеев
19
Касьян
17
Квасов
27
Иванов
27
Иванов
17
Квасов
33
Еркин
77
Паштов
77
Паштов
33
Еркин
77
Костюков
24
Столбовой
24
Столбовой
77
Костюков
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Химик
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
1
Максим Кабанов
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
9
Никита Журавлев
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
1
Максим Кабанов
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
Остались в запасе
9
Никита Журавлев
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Химик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Юность
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