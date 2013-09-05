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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Шинник
Оренбург - Шинник: обзор матча 05 сентября 2013
Оренбург
05.09.2013, четверг, 17:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
2 : 0
Завершен
Шинник
76'
Н. Саталкин
80'
Н. Саталкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Шинник
Замена
Д. Андреев
️️️️
Н. Саталкин
90'
Замена
А. Садыков
️️️️
С. Бреев
87'
83'
Замена
Л. Родионов
️️️️
С. Белоусов
ГОЛ! 2:0!
Н. Саталкин
80'
ГОЛ! 1:0!
Н. Саталкин
76'
75'
Замена
Е. Ятченко
️️️️
И. Горбатенко
Замена
З. Арзиани
️️️️
А. Шляпкин
73'
63'
Замена
П. Деобальд
️️️️
А. Малоян
Желтая карточка
В. Парняков
54'
Желтая карточка
Н. Саталкин
47'
45'
Желтая карточка
С. Белоусов
45'
Желтая карточка
В. Корытько
Замена
А. Воронкин
️️️️
А. Малых
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
31
Виталий Астахов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
13
Максим Белецкий
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
7
Сергей Белоусов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
10
Владимир Корытько
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
6
Айзат Садыков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
25
Зураби Арзиани
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
57
Павел Деобальд
АП
3-2-4-1
31
Астахов
2
Полуяхтов
10
Парняков
58
Ойеволе
88
Ганиев
12
Малых
30
Друзин
23
Бреев
13
Шляпкин
3
Ахмедов
87
Саталкин
4-1-2-1-2
13
Краснокутский
33
Гапон
76
Стешин
21
Катынсус
13
Белецкий
20
Померко
10
Корытько
7
Белоусов
23
Горбатенко
30
Дудченко
0
Малоян
23
Бреев
6
Садыков
6
Садыков
23
Бреев
87
Саталкин
15
Андреев
15
Андреев
87
Саталкин
13
Шляпкин
25
Арзиани
25
Арзиани
13
Шляпкин
12
Малых
3
Воронкин
3
Воронкин
12
Малых
7
Белоусов
77
Родионов
77
Родионов
7
Белоусов
23
Горбатенко
97
Ятченко
97
Ятченко
23
Горбатенко
0
Малоян
57
Деобальд
57
Деобальд
0
Малоян
Остались в запасе
Оренбург
Шинник
73
Дмитрий Чванов
ВР
20
Олег Кожанов
ЦФ
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
1
Александр Малышев
ВР
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
20
Олег Кожанов
ЦФ
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Малышев
ВР
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Оренбург - Шинник
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
Газовик
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